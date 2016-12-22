МВД завело уголовное дело после гибели в ДТП актера из сериала «Физрук»

Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники следственного подразделения УВД по Южному административному округу Москвы возбудили уголовное дело по факту ДТП на МКАД, которое произошло в 3:30 мск.
«В результате инцидента два человека пострадали и были направлены в медицинские учреждения, один человек погиб», — указала Волк. По ее словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Представитель МВД указала, что совершивший ДТП водитель доставлен в отделение для разбирательства.
О том, что в результате ДТП на МКАД погиб актер сериалов «Физрук», «Второй шанс» Егор Клинаев, стало известно 27 сентября. Как рассказала РБК жена режиссера сериала «Домашний арест» Евгения Евгиенко, молодой человек остановился на кольцевой дороге и вышел из своей машины Toyota, чтобы помочь участникам произошедшей аварии. В этот момент его сбил другой автомобиль, Honda Accord. В результате происшествия актер погиб на месте. Еще два человека были госпитализированы.
ДТП произошло на 24-м км внутренней стороны МКАД, заявили РБК в пресс-службе ГИБДД Москвы.
По данным телеканала «360», участники ДТП, возле которых остановилась Toyota Клинаева, включили аварийную сигнализацию, однако не поставили знаки аварийной остановки. В результате водитель Honda Accord, врезавшийся в них, мог не увидеть места аварии.