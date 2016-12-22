Москвичи пожаловались на сжигание мусора после закрытия свалки в Балашихе

Совет по правам человека после жалоб москвичей на запах от сжигания мусора обратился в прокуратуру, но проверка нашла только складирование металла. В СПЧ подчеркнули, что жалобы начались после закрытия свалки в Балашихе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На неприятный запах от сжигания мусора в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека пожаловались жители районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки, как отмечают в СПЧ, это произошло после закрытия полигона «Кучино» в Балашихе. «Теперь мусор приходится везти дальше, цены на вывоз поднялись, и вероятно, что маленькие компании, которые не могут позволить себе лишние расходы, начали просто сжигать свои отходы на местах», — говорится в сообщении СПЧ.

Жители ЗАО пожаловались на промзону на улице Генерала Дорохова (улица расположена в Можайском и Очаково-Матвеевском районах Москвы). Жители рассказали, что в районе ТЭЦ-25 «начинают жечь мусор после 18 часов вечера и делают это до утра», а «костры приобретают масштабы, которые пожарный расчет даже не берется тушить». Такой костер наблюдался, в частности, 19 июля, отметили в СПЧ.

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на «вонь» и «ухудшение экологической обстановки». Прокуратура вместе с департаментом природопользования Москвы провела в конце августа проверку промзоны на улице Генерала Дорохова. «Следов сжигания мусора» власти не нашли, но обнаружили незаконное складирование металла, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Правоохранительные органы завели административное дело.

Всего в СПЧ поступили жалобы на ухудшение экологии и вызванную незаконным сжиганием мусора вонь от жителей районов Капотня, Кожухово, Раменки, Фили, Очаковское, Некрасовка, а также «городов вблизи Москвы».

Кроме того, в начале сентября были взяты пробы на Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала», в одной из них коэффициент допустимого уровня выбросов был превышен в 30 раз. В СПЧ сообщили, что в связи с этим к административной ответственности привлекли должностных лиц.

На мусорный полигон «Кучино», расположенный рядом с жилыми домами, местные жители пожаловались Владимиру Путину в ходе прямой линии 15 июня, через неделю президент потребовал свалку закрыть. Министр экологии Московской области Александр Коган отчитался о закрытии свалки 23 июня, а 27 июня глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку. Власти Подмосковья также анонсировали закрытие трех других мусорных заводов в Чеховском и Пушкинском районах, а также в Луховицах.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в конце августа рассказал РБК, что после закрытия полигона в Балашихе в Подмосковье появились другие незаконные свалки. Власти планируют решить эту проблему, построив новые мусороперерабатывающие заводы и реконструировав полигоны, сказал он.