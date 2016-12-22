Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,51 57,94 EUR Нал. 68,71 68,07 USD Бирж. 58,32 +0,50 EUR Бирж. 68,33 +0,19 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4062,48 +178,53 ММВБ 2083,77 +0,61% РТС 1125,97 -0,11% Brent 58,27 -0,55% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7320,09 +0,47%
Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия
Лента новостей
Москва назвала адреса первых 12 домов для переселенцев из хрущевок 16:14, Недвижимость Глава комитета Госдумы упрекнул Дурова в применении двойных стандартов 16:11, Политика Как овладеть навыками ведения переговоров 16:09, РБК и Mitsubishi Electric Еврокомиссия оштрафовала Scania на €800 млн за картельный сговор 16:03, Бизнес Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия 16:03, Общество Полиция Испании рассказала об операции «Олигарх» против «русской мафии» 16:02, Общество Суд отказался досрочно освободить мать Сергея Цапка 15:52, Общество Глава Совета Федерации потребовала от Росавиации ответить за «ВИМ-Авиа» 15:51, Общество Рынок без сопротивления: как сверхпроводники меняют энергетику 15:26, Мнение В мужских СИЗО Москвы заменят ватные матрасы 15:22, Общество Экс-посол России в США стал сенатором от Мордовии 15:21, Политика В Сеуле заявили о кибератаках из КНДР на криптовалютные биржи 15:10, Технологии и медиа Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду» 15:07, Общество Россотрудничество возглавит бывший постпред России при ЮНЕСКО 14:49, Политика Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана 14:47, Экономика Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество
Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия
Общество, 16:03
0
Путин поучаствовал в уничтожении последнего в России килограмма химоружия
Последние запасы химического оружия России уничтожены на полигоне в Удмуртии. Соответствующий приказ в ходе телемоста отдал президент Владимир Путин. Он назвал произошедшее «историческим событием»
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Как сообщает агентство «Интерфакс», глава государства принял участие в телемосте с поселком Кизнер в Удмуртии, где находится полигон по уничтожению химического оружия. Путин отдал приказ уничтожить последние запасы отравляющих веществ. Речь шла о двух снарядах общим весом 1 кг. Это было все, что осталось от 40 тысяч тонн запасов.

В результате отравляющее вещество в автоматическом режиме было извлечено из снарядов, после чего дезактивировано.

Случившееся президент назвал историческим событием. По его словам, доставшихся России с советских времен арсеналов химического оружия могло хватить, чтобы «уничтожить несколько раз все живое на земле». Путин назвал ликвидацию химического оружия «огромным шагом в сторону придания современном у миру более сбалансированного, более безопасного характера».

При этом Путин раскритиковал власти США, которые, по его словам, «не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия под предлогом отсутствия необходимого количества бюджетных финансовых средств». «Это, честно говоря, звучит как-то странновато», - сказал президент.

В начале августа начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге генерал Валерий Капашин заявил, что России сумеет уничтожить последние запасы химического оружия до начала октября, то есть на год раньше, чем предполагалось Конвенцией о запрещении химического оружия. По его словам, таким образом стране удалось сэкономить около 2 млрд руб..

Как сообщала газета «Ведомости», за 15 лет общие расходы на уничтожение запасов химического оружия составили 330 млрд руб., включая $1 млрд международной помощи. Изначально этим занимались семь предприятий, однако в 2017 году работы проводились лишь на заводе в Кизнере.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: химическое оружие
Главное
Путин снял Плохого с должности главного кремлевского борца с коррупцией Политика
Материалы по теме
ООН обвинила власти Сирии в многократном использовании химического оружия Политика
На Ставрополье произошел пожар на химическом заводе Общество
В России уничтожили все химические боеприпасы с люизитом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку