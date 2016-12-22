Глава Совета Федерации потребовала от Росавиации ответить за «ВИМ-Авиа»

По словам Валентины Матвиенко, Росавиация должна была заблаговременно вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа», не допустив срыва отдыха россиян

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила запросить Росавиацию о причинах, по которым тысячи пассажиров «ВИМ-Авиа» застряли в аэропортах после приостановки авиакомпанией полетов.

«И пусть Росавиация ответит. Компанию лихорадило уже почти год. Росавиация должна была вмешаться еще на стадии, когда пошли сигналы о плохом финансовом положении компании, чтобы не допустить массовой продажи билетов и не допустить, чтобы наши граждане оказались в такой ситуации», — заявила Матвиенко на заседании Совета Федерации.

По ее словам, комитеты по экономической политике и социальной политике должны не просто дождаться формального ответа от Росавиации, но включиться в тему и решить, какие меры нужно принять.

Позднее глава верхней палаты парламента сообщила журналистам, что всерьез обеспокоена ситуацией на рынке авиаперевозок в России, указав на необходимость более жестко прописать правила работы и ответственность за их нарушение. По словам Матвиенко, бездействие может привести к исчезновению конкуренции на авиарынке.

«Это не единственная авиакомпания, которая испытывает такие проблемы. Или мы хотим, чтобы у нас единственная компания занималась авиаперевозками? Надо системно спокойно разобраться и сделать так, чтобы в дальнейшем подобное было невозможно», — сказала Матвиенко.

Представитель Росавиации в ответ на запрос РБК отказался от комментариев.

Во вторник, 26 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила несколько десятков регулярных и чартерных рейсов. В Росавиации тогда назвали ситуацию в компании крайне сложной.

«У перевозчика отсутствуют ресурсы для продолжения операционной деятельности, в результате чего прекращена заправка и обслуживание воздушных судов в аэропортах Российской Федерации и иностранных государств. Самолеты, взятые на условиях аренды, находятся под угрозой ареста, поскольку авиакомпания имеет большую просроченную задолженность перед лизингодателями», — говорилось в сообщении Росавиации.

Семь российских авиакомпаний согласились помочь «ВИМ-Авиа» с вывозом пассажиров. На это из госбюджета будет выделено 200 млн руб.

27 сентября стало известно, что «ВИМ-Авиа» просит госгарантии на сумму 800–840 млн руб. для перевозки своих клиентов в места назначения.