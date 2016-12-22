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Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду»
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Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду»
Конфликт вокруг «Матильды», 15:07
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Вдова племянника Николая II заявила об авторских правах на «Матильду»
По словам депутата Госдумы Натальи Поклонской, Ольга Куликовская-Романова потребовала прекратить нарушение принадлежащих ей авторских прав, пожаловавшись на студию Учителя в Генпрокуратуру
Ольга Куликовская-Романова (Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»)

Вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова потребовала от режиссера Алексея Учителя отказаться от публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с тем, что именно Куликовской-Романовой принадлежат авторские права на его сценарий, сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

На своей странице в сети Facebook Поклонская опубликовала фотографию досудебной претензии, которую Куликовская-Романова, именующая себя ближайшей родственницей последнего императора России и всей императорской семьи, направила в адрес ТПО «РОК», художественным руководителем и генеральным директором которого является Учитель.

Куликовская-Романова утверждает, что авторы «первоначального сценария» «Матильды» передали ей авторские права на него, а потому она может подать иск о возмещении причиненного ей ущерба.

«Она является обладателем авторского права на сценарий, переданного его владельцем, тоже не согласным с подлыми действиями бывшего партнера Учителя. Аналогичные обращения направлены генеральному прокурору и министру культуры. Удивляет молчаливая позиция руководителей ведомств, обязанных реагировать на нарушение закона. Какие аргументы нужны еще?» — прокомментировала действия Куликовской-Романовой Поклонская.

Пресс-секретарь Владимира Мединского сказала РБК, что министр культуры пока не получал обращение Куликовской-Романовой.

На момент публикации материала РБК не удалось связаться с режиссером Алексеем Учителем и его адвокатом Константином Добрыниным.

В управлении информации и рекламы Российской академии художеств, почетным членом которой числится Куликовская-Романова, сказали РБК, что не знают о ее письме министру культуры Владимиру Мединскому.

«Ольга всегда была очень активным человеком, два года назад ездила по святым местам династии Романовых в России, она очень трепетно относится ко всем их жизненным перипетиям», — рассказал собеседник РБК.

Биограф Дома Романовых, член Союза писателей России Зоя Белякова пояснила РБК, что Куликовская-Романова является незначимой исторической фигурой.

«Ей 91 год, она абсолютно не активна, ею пользуются те, кто хочет на этом деле нажиться», — заявила биограф. По словам Беляковой, они виделись несколько лет назад на приеме в Академии художеств. «Вдова Тихона Николаевича была его третьей женой, она имеет очень опосредованное отношение к Романовым», — пояснила она. «Ей уже смешно туда вмешиваться [в спор Алексея Учителя и Натальи Поклонской]», — добавила Белякова.

Представитель Ассоциации членов семьи Романовых Иван Арцишевский заявил РБК, что Куликовская-Романова не входит в Объединение членов рода Романовых. «Она не Романова, а Куликовская и не имеет отношения к Объединению членов рода Романовых. Это все [письмо Владимиру Мединскому] похоже на пиар», — сообщил он.

Ольга Куликовская-Романова хочет привлечь внимание к себе тем, что пытается поссорить людей между собой, рассказал РБК секретарь по международным делам Союза писателей России Владимир Торин.

«Другие потомки Романовых, к примеру, родственники княгини Зинаиды Волконской, намеренно не политизируют события, а проводят культурный фестиваль в Риме с участием писателей и деятелей культуры. А кто-то хочет, наоборот, скандала, чтобы лишний раз упомянули в СМИ. Это некрасиво», — рассказал он.

В августе вдова племянника Николая II подала против ТПО «РОК» иск о защите чести и достоинства, однако Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил иск без движения в связи с «существенными нарушения норм Гражданско-процессуального кодекса России». Пресс-секретарь суда Дарья Лебедева ранее заявляла, что исправить нарушения истцу нужно будет до 30 сентября, в противном случае заявление будет возвращено.

Авторы: Евгений Калюков, Любовь Алтухова, Илья Немченко.
Теги: Наталья Поклонская , «Матильда»
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