Россия упала на 15 мест в рейтинге стран с лучшими условиями для экспатов

В обновленной версии рейтинга HSBC Россия заняла 32-е место, тогда как годом ранее находилась на 17-м. Сильнее всего снизилась оценка показателей, связанных с обеспечением высокого уровня жизни семьи

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Страной, в которой экспатам живется лучше всего, вновь признан Сингапур. По данным экспертов банка HSBC, именно здесь переселенцам обеспечен наилучший баланс возможностей для карьерного роста, повышения зарплаты или открытия собственного бизнеса, перспектив комфортной интеграции в местное общество, безопасности, доступа к высококлассной медицине и вариантам обеспечения высокого уровня жизни для семьи.

Любопытно, что по каждой отдельной группе показателей Сингапур кому-нибудь да проиграл. Так, например, в номинации «Экономика» лидером признана Швейцария. В частности, именно в Швейцарии, как показал опрос HSBC, экспаты получают наибольшую зарплату — в среднем $193 тыс. в год, что примерно в полтора раза выше той, на которую они могут рассчитывать дома.

Новая Зеландия наиболее популярна у тех, кто переезжает в другую страну, чтобы повысить качество жизни. 70% приезжающих в Новую Зеландию экспатов остаются здесь как минимум на пять лет, тогда как в среднем по миру доля таких «долгожителей» едва превышает 50%. Почти три четверти работающих в Новой Зеландии экспатов планируют остаться здесь после выхода на пенсию (в среднем по миру 36%). В итоге Новая Зеландия заняла третье место в общем рейтинге лучших для экспатов стран.

Страной, где большинство экспатов предпочитает растить детей, признаны Нидерланды. По данным HSBC, 72% экспатов в Нидерландах считают их идеальной страной с точки зрения возможности обеспечить своим отпрыскам лучшее образование, а 76% уверены, что их детям обеспечен наилучший доступ к высококачественным медицинским услугам.

Россия в рейтинге HSBC в 2017 году опустилась на 15 мест — с 17-го на 32-е. При этом сильнейшее падение зафиксировано именно в группе показателей «Семья» — с 8-го места на 31-е. В 2016 году возможности обеспечить своим детям хорошее образование работающие в России экспаты оценивали настолько высоко, что Россия занимала по этому показателю 14-е место в мире, но уже в рейтинге 2017 года опустилась на 22-е. По таким же показателям, как возможность общения детей экспатов со сверстниками в стране пребывания и доступ к детской медицине, Россия за год опустилась с 13-го на 36-е место.

Результаты исследования HSBC базируются на опросе более 27,5 тыс. экспатов, проживающих в 159 странах мира.