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Дело о пытках в полиции Казани дошло до суда спустя пять лет
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Дело о пытках в полиции Казани дошло до суда спустя пять лет
Общество, 16:37
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Дело о пытках в полиции Казани дошло до суда спустя пять лет
Генпрокуратура передала в суд уголовное дело о гибели задержанного в казанском отделе полиции. Павел Дроздов скончался более пяти лет назад, но дело начали активно расследовать после обращения его семьи в ЕСПЧ
Акция против полицейского произвола в Татарстане. Март 2012 года (Фото: Роман Кручинин / ТАСС)

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по делу о пытках и гибели в казанском отделе полиции местного жителя Павла Дроздова (документ есть в распоряжении РБК).

Заключение утверждено, в ближайшее время дело начнет рассматривать Кировский районный суд Казани, подтвердил юрист правозащитной организации «Зона права» Андрей Сучков.

Дроздов погиб в феврале 2012 года. Кадры видео с камеры наблюдения в отделе полиции, на котором сотрудники правоохранительных органов применяют физическое воздействие к задержанному, было опубликовано на YouTube и вызвало в 2012 году широкий резонанс. Региональное следственное управление четыре раза отказывало в возбуждении уголовного дела по факту гибели Дроздова, а затем трижды прекращало расследование. В итоге дело было поручено следователю по особо важным делам центрального аппарата СКР Игорю Филоненко.

В​ апреле этого года брат умершего Сергей Дроздов пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на неэффективное расследование, в этот же период Верховный суд Татарстана признал закрытие дела незаконным, рассказал РБК Сучков. После этого дело было ​расследовано за несколько месяцев.

По делу проходят четверо полицейских из казанского отдела полиции №4 «Юдино» — Сергей Петикин, Алексей Петикин, Эдуард Болгаров и Олег Бачуров, следует из обвинительного заключения, которое есть у РБК. Дело в отношении пятого полицейского, Андрея Маркунина, закрыто в связи с его смертью (по данным Life, он покончил с собой вскоре после инцидента). Всем вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия (ч. 3 ст. 286 УК). Сотрудники полиции «сознательно допускали унижение личного достоинства Дроздова как человека и гражданина», причинили ему «физическую боль и нравственные страдания», а также подорвали авторитет органов власти и дискредитировали полицию, говорится в обвинительном заключении. Вину ни один из полицейских не признал; в своих показаниях они утверждали, что применение насилия и связывание было необходимо, чтобы усмирить буйного задержанного.

Заместитель директора Казанского техникума железнодорожного транспорта 45-летний Павел Дроздов был задержан в кафе 1 февраля 2012 года за мелкое хулиганство. В изоляторе временного содержания Дроздов «стал вести себя шумно, стучал в дверь камеры, громко возмущаясь действиями сотрудников полиции», указано в обвинительном заключении.

Тогда помощник начальника отдела полиции майор Сергей Петикин предложил подчиненным связать Дроздова по рукам и ногам, указано в документе. Задержанного зафиксировали в позе ласточки, видно на записи, размещенной на YouTube: положили на живот; запястья и согнутые в коленях ноги соединили за спиной при помощи наручников, веревки и брючного ремня. «В такой позе у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет сильную физическую боль. Данный вид пыток широко распространен в полиции России, поскольку не оставляет телесных повреждений», — говорилось в жалобе брата Дроздова в ЕСПЧ.

Около 13 минут Дроздов находился в этом положении, затем полицейские заметили, что он без сознания, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.

В материалах дела есть три заключения судмедэкспертов. В первых двух говорится, что Дроздов умер от заболевания поджелудочной железы, развившегося из-за сильного алкогольного опьянения. Согласно последней экспертизе, причина его смерти не установлена (эта экспертиза была проведена спустя почти четыре года после инцидента). Это обстоятельство не позволило предъявить полицейским более тяжкое обвинение, указывает юрист Сучков: медицинского подтверждения, что именно насилие и пытки привели к смерти Дроздова, не существует.

За 2012 год в отношении полицейских Татарстана было возбуждено 117 уголовных дел, вдвое больше, чем годом ранее. Тогда после изнасилования бутылкой из-под шампанского в казанском ОП «Дальний» скончался задержанный Сергей Назаров. Всего пострадавшими от произвола в «Дальнем» были признаны 14 человек. Летом 2014 года полицейские из этого отдела получили от двух до 15 лет колонии. В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана смягчил наказание восьмерым осужденным.

Как рассказывали тогда правозащитники, после случая с Назаровым была заведена серия уголовных дел в отношении сотрудников казанских отделов полиции «Юдино», «Дербышки», «Танкодром», «Авиастроительный», «Зареченский».

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: пытки , Полиция , ОП «Дальний»
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