Очевидцы рассказали о последствиях пожара на военном складе под Винницей

Жители Винницкой области рассказали о последствиях пожара на складе боеприпасов. По их данным, спустя несколько минут после начала возгорания произошел взрыв «в виде гриба», а затем они увидели, как снаряд летит в их сторону

Жителей Калиновки эвакуируют из города (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Вечером 26 сентября в городе Калиновка Винницкой области произошел пожар на складе с боеприпасами. Затем местные жители услышали взрывы, а потом стали очевидцами ярких вспышек в небе — начали взрываться снаряды. Это, как утверждают очевидцы произошедшего РБК, в регионе можно наблюдать до сих пор.

Видео: Вінниця ОК / Facebook

«Волны [взрывов] начались где-то в 21:30 мск», — рассказала РБК жительница Винницы Диана. По ее словам, сначала они с родителями «подумали что это, как обычно бывает, взрывают карьер». «Но эти волны продолжились, мы вышли на улицу и увидели пожар, где-то в Калиновке», — отметила собеседница РБК. «Через минуту буквально произошел взрыв в виде гриба, и еще через минуту мы увидели, что снаряд летит в нашу сторону», — рассказала Диана, добавив, что «он пролетел над их домом и упал где-то на поле».

«Мама сказала что мы немедленно собираемся и уезжаем, это было где-то 23:00 [мск]», — отметила она, подчеркнув также, что в это время в соседских пятиэтажных домах «волны [взрывов] повыбивали стекла». «Все бежали, мы выехали, все люди, даже с маленькими детьми [шли] пешком, так как не имели средств передвижений», — пояснила жительница Винницы. Толпа, по ее словам, направлялась в город, «дороги в сторону Калиновки были перекрыты». «Было очень много машин, а потом мы увидели как вылетают вертолеты», — рассказала Диана.

Видео: 112 Украина / YouTube

Другой житель Винницы, Илья Городецкий, сообщил РБК, что первые взрывы на складе боеприпасов, по его данным, прозвучали в 22:10 мск. «Все, что я видел и слышал, — это как горит небо в желтом цвете, машины гудят из-за сигнализаций», — сообщил он. Взрывы, по его словам, «давали тряску». «Окна тоже тряслись, сейчас я дома с закрытыми окнами», — говорил Городецкий.

Еще один очевидец прошедшего, Иван Мухин, рассказал, что пожар начался в 22:00 мск 26 сентября.​ «Я живу напротив этой воинской части», — отметил собеседник РБК, добавив, что сначала он и его родственники «думали, что где-то запускают салют». «Вышли на улицу, оказалось нет», — заметил он, добавив, что там они «увидели, как снаряды летают и бомбят по сторонам». «Сели быстро в машину, забрали необходимые вещи и уехали», — рассказал Мухин. В это время, по его словам, по главной дороге «по сторонам» бежало много людей и ехала «большая колонна машин». «Мы, когда садились в машину, на параллельной улице от нас упал снаряд, было слышно», — также подчеркнул он.

Централизованной эвакуации, как уточнил житель Винницы, не было. «Не было ни сирен, ничего. Никто даже не мог сразу сориентировать, что это такое», — уточнил Мухин. В настоящий момент пожар на складе боеприпасов, по его данным, продолжается. «Два часа назад были очень сильные взрывы, мы находимся далеко от центра, но слышно, и окна трясет», — отметил он. «Сейчас вроде меньше, успокоилось, но все равно слышно», — добавил Мухин.

Местные власти, как уточнил собеседник РБК, «ничего вообще не говорят». «Когда только начало взрываться, сказали, что до утра потушат. Потом, когда прошло уже шесть часов, сказали, что это (ликвидация возгорания. — РБК) на дня три-четыре», — заключил свидетель происшествия.

При этом другой житель Винницы, Артур Савчук, рассказал РБК, что сейчас взрывов в городе «стало меньше слышно». «Живу в центре Винницы, окна дома выходят на происходящее», — заметил он. Об инциденте собеседник РБК, по его словам, узнал, услышав «взрывы и сигнализации рядом стоящих машин». «Выглянул в окно и ужаснулся — небо горит, клубы дыма и летит что-то в разные стороны», — сообщил Савчук, подчеркнув, что «было это примерно в 23:50 мск».

«Далее, приблизительно, через полчаса раздался мощный хлопок, от которого трясло дом», — сказал житель Винницы. Такие мощные взрывы, по его словам, «наблюдались несколько раз». «По официальным данным радиус поражения снарядами не более 1,5 км, но как по мне, то взрывы были очень близко к Виннице», — отметил он.

В свою очередь, еще один очевидец случившегося, Мария Корпанюк, рассказала РБК, что взрывов до 1:30 [мск] она «вообще не слышала». «Потом начали слышать канонаду из глухих взрывов. К к 4:00 мск взрывы стали намного громче», — сказала она, пояснив, что в это время также «включались сирены в машинах на улице» и «при особо сильных взрывах открывались окна и двери в квартире». «Около 4:30 [мск] уснули, — рассказала Корпанюк. — Разбудил очень мощный взрыв в начале 6:00 [мск]». Паники, по ее словам, в регионе «нет» — «осколки и близко до города не долетают, из ближайших сел людей эвакуировали до утра». «Сейчас шум города сильно забивает звук, но взрывы все равно слышно», — заметила собеседница РБК.

Ранее ответственным за пожар на складе боеприпасов под Винницей в вооруженных силах Украины назвали командира части. В результате происшествия, как рассказал позже заместитель главы Винницкой областной администрации Андрей Гижко, пострадали два человека. Под свой контроль ситуацию с возгоранием на складе взял украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

В ликвидации пожара, согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, участвуют 1,2 тыс. человек и 47 единиц техники. Из-за пожара власти Украины закрыли над складом боеприпасов в Винницкой области воздушное пространство.