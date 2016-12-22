Россияне стали меньше бояться роста цен и начала войны

Большинство проблем к концу лета 2017 года стали волновать россиян значительно меньше, чем это было весной, свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Проведенный им опрос показал, что больше всего россияне, как и прежде, опасаются роста цен и обесценивания своих сбережений, а также возможного начала военных действий. Однако по сравнению с весной 2017 года интенсивность обоих страхов существенно снизилась. Если в апреле уровень переживаний в обществе по поводу роста цен оценивался ВЦИОМ в 25 пунктов, то в августе — только в 18 пунктов. Уровень опасений по поводу военных действий снизился за то же время с 20 пунктов до 14 пунктов.
В тройку главных страхов россиян по-прежнему входит возможность возникновения проблем со здоровьем, однако здесь уровень опасений существенно ниже — всего 6 пунктов. Впрочем, еще в январе 2017 года уровень страхов по поводу болезней был нулевым.
Разгула преступности (0 пунктов) и возникновения беспорядков в стране (-2 пункта) россияне боятся значительно меньше, а в потери работы (-20 пунктов) и разрыва в семье (-47 пунктов) большинство вообще не опасается.
«Лето прошло спокойно. Россияне видят сезонное снижение цен, международные конфликты полыхают где-то далеко, безработица так и не стала заметным фактором общественной жизни. Всё это создаёт обстановку спада напряжения и некоторой самоуспокоенности. Тут важно не увлечься и сохранить тот на удивление взвешенный подход, который наше общество выработало в годы кризиса», — комментирует результаты исследования ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.