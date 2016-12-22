Мединский сообщил о «крайне низком качестве» отчетов от «Седьмой студии»

Владимир Мединский рассказал, что внимание к «Седьмой студии» началось с «крайне низкого качества» отчетных документов. Сначала этим заинтересовались налоговые органы, а затем и правоохранительные

Владимир Мединский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова сдавала в министерство отчетные документы «крайне низкого качества». Об этом министр сообщил в эфире телеканала «Дождь».

«Серебренников системно получал государственную поддержку. Документы, которые АНО «Седьмая студия» сдавала в министерство культуры, были крайне низкого качества», — сказал Мединский. От добавил, что эта ситуация сначала привлекла внимание налоговых органов, а потом «как обычно бывает, налоговые органы передали их в правоохранительные органы».

Министр уточнил, что история вокруг «Седьмой студии» началась давно. «История эта длилась очень долго. Там серьезные финансовые правонарушения», — сказал он, добавив, что считает гуманной избранную меру пресечения в отношении Серебренникова.

На вопрос, не угрожает ли «Гоголь-центру» ликвидация, Мединский сказал: ​«На мой взгляд, нет».

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе «Седьмой студии». Следствие считает, что проект предоставлял государству завышенные отчеты о расходах, в то время как бюджетные деньги выводились из организации с помощью фирм-однодневок. Режиссер свою вину отрицает. По данному делу также проходят бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин. Все они находятся под арестом.