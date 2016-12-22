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СМИ назвали имя предполагаемого убийцы петербуржца в Парке Горького
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СМИ назвали имя предполагаемого убийцы петербуржца в Парке Горького
Общество, 22:50
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СМИ назвали имя предполагаемого убийцы петербуржца в Парке Горького
В Следственном комитете заявили, что установили личность человека, причастного к смертельному избиению петербуржца в Парке Горького в Москве. Источник ТАСС сообщил, что в преступлении подозревается сын актера телесериала «Интерны»
Фото: Василий Шапошников / «Коммерсант»

Следствие заподозрило в причастности к смертельному избиению петербуржца Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве 23-летнего Корнея Макарова — сына актера телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. 

Информацию о том, что по данному делу разыскивается сын актера из телесериала «Интерны», подтверждает и источник РИА Новости в правоохранительных органах Москвы.

Ранее следственное управление СКР по Москве сообщило, что личность мужчины, причастного к смертельному избиению Думкина установлена. «Им является житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия», — сказано в сообщении. В СКР призвали подозреваемого самостоятельно явиться в следственные органы.

Официальных подтверждений информации о личности причастного к преступлению нет. СКР имени подозреваемого пока не раскрывает.

События, которые привели к смертельному исходу, разворачивались 13 августа в Парке Горького в Москве. В тот день, по версии следствия, неизвестные лица, используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения (петербургским блогером Станиславом Думкиным). В итоге один из участников конфликта нанес петербуржцу удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Life со ссылкой на Mash сообщал, что на Думкина напали трое. Поводом для нападения послужил тот факт, что он был «одет не по понятиям». Нападавшие отняли у него шляпу и сорвали очки. Во время драки петербуржец получил тяжелую травму головы.

В сообщении на сайте Парка Горького по поводу произошедшего отмечалось, что инцидент произошел в ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького и длился 11 секунд. Прибывшая примерно через 10 минут не место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в присутствии охраны парка.

«Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт. Соответствующие данные переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по ч. 4 ст.​ 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).​

Автор: Мария Бондаренко.
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