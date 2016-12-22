Говорухин принял решение больше не снимать кино

Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин решил больше не снимать кино.
Таким образом, вышедший в 2015 году фильм «Конец прекрасной эпохи» будет его последней работой. «Я до сих пор считаю, что это моя лучшая картина. Более того, я решил больше вообще ничего не снимать, потому что мне кажется, что лучше уже не сделать», — сказал Говорухин (цитата по «Интерфаксу»).
Хотя фильм и снят по сборнику новелл Сергея Довлатова «Компромисс», он, во многом автобиографичен, заметил Говорухин.
Говорухин отправился в рабочую поездку в Удмуртию, где в воскресенье, 27 августа, провел встречу с представителями общественности. По данным портала Izhlife, на встрече должны были обсуждаться «проблемы, связанные с российским кинематографом». Также состоялся показ фильма «Конец прекрасной эпохи».
Станислав Говорухин известный режиссер, снявший «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и др. фильмы.