Полиция задержала второго человека по делу о нападении в центре Лондона

Следователи в Великобритании задержали второго человека по подозрению в причастности к нападению у Букингемского дворца, которое произошло в пятницу, 25 августа, сообщается на сайте полиции Лондона. Его задержали «по подозрению в причастности к совершению теракта, его подготовке или подстрекательству к терроризму». Подозреваемому 30 лет. Других данных о личности задержанного или роли в нападении нет.
Сообщается, что задержание произошло в 10:15 по местному времени в воскресенье, 27 августа (12:45 мск). Человек взят под стражу. В связи с этим арестом полиция проводит обыски в помещении на западе Лондона.
Задержание произвели сотрудники контртеррористического управления Службы столичной полиции.
В сообщении правоохранительных органов указано, что полиции продлили ордер на задержание первого подозреваемого до 1 сентября.
Мужчина с ножом атаковал полицейских у Букингемского дворца в пятницу при попытке задержания, пострадали три сотрудника правоохранительных органов. Полиция попыталась задержать мужчину за то, что он заехал на своей машине в режимную зону возле дворца. 26-летнего нападавшего удалось задержать, трое полицейских получили незначительные ранения.
Би-би-си передавало со ссылкой на полицию, что мужчина кричал «Аллах Акбар» и размахивал мечом, длина которого составляла 1,2 м. Расследованием дела о нападении занялись следователи контртеррористического управления Скотленд-Ярда.