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Полиция задержала второго человека по делу о нападении в центре Лондона
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Полиция задержала второго человека по делу о нападении в центре Лондона
Общество, 14:16
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Полиция задержала второго человека по делу о нападении в центре Лондона
Сотрудники Скотленд-Ярда задержали 30-летнего мужчину по подозрению в причастности к подготовке или совершению теракта в связи с нападением у Букингемского дворца. Полиция проводит обыски на западе Лондона
Фото: Paul Hackett / London

Следователи в Великобритании задержали второго человека по подозрению в причастности к нападению у Букингемского дворца, которое произошло в пятницу, 25 августа, сообщается на сайте полиции Лондона. Его задержали «по подозрению в причастности к совершению теракта, его подготовке или подстрекательству к терроризму». Подозреваемому 30 лет. Других данных о личности задержанного или роли в нападении нет.

Сообщается, что задержание произошло в 10:15 по местному времени в воскресенье, 27 августа (12:45 мск). Человек взят под стражу. В связи с этим арестом полиция проводит обыски в помещении на западе Лондона.

Задержание произвели сотрудники контртеррористического управления Службы столичной полиции.

В сообщении правоохранительных органов указано, что полиции продлили ордер на задержание первого подозреваемого до 1 сентября.

Мужчина с ножом атаковал полицейских у Букингемского дворца в пятницу при попытке задержания, пострадали три сотрудника​ правоохранительных органов. Полиция попыталась задержать мужчину за то, что он заехал на своей машине в режимную зону возле дворца. 26-летнего нападавшего удалось задержать, трое полицейских получили незначительные ранения.

Би-би-си передавало со ссылкой на полицию, что мужчина кричал «Аллах Акбар» и размахивал мечом, длина которого составляла 1,2 м. Расследованием дела о нападении занялись следователи контртеррористического управления Скотленд-Ярда.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Лондон , задержание , Букингемский дворец
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