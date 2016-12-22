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В Минэнерго рассказали о планах сократить число опасных шахт в пять раз
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В Минэнерго рассказали о планах сократить число опасных шахт в пять раз
Общество, 13:27
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В Минэнерго рассказали о планах сократить число опасных шахт в пять раз
Компании — владельцы шахт совместно с властями разработали планы по повышению безопасности на угольных шахтах, их реализация позволит сократить число опасных шахт в России с 20 до четырех объектов
Цветы в память о погибших горняках. Рудник «Заполярный». Июль 2017 года (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Правительственная комиссия, оценивающая безопасность на российских угольных шахтах, составила перечень из 20 объектов, на которых есть высокий риск возникновения аварии. Компании, владеющие шахтами, предоставили властям планы по повышению безопасности на этих объектах, если они будут реализованы, то опасными в России будут считаться только четыре шахты, заявил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский в интервью ТАСС.

«Мы надеемся, что Ростехнадзор организует эффективный мониторинг этих мероприятий. Если все намеченные меры будут выполнены, то в числе опасных останутся четыре шахты — остальные будут иметь среднюю степень рисков аварий», — пояснил чиновник.

По словам Яновского, для обеспечения безопасности на шахтах усилий со стороны только правительства недостаточно, меры должны предпринимать угольные компании. Они ежегодно тратят на обеспечение безопасности на объектах около 10 млрд руб., заявил чиновник. В период с 2016 по 2020 год угольные компании планируют потратить на обеспечение безопасности ведения горных работ 54,5 млрд руб., это на 26,5% превышает размер расходов на это за 2011–2015 годы, рассказал Яновский. Кроме того, в 2017 году, по прогнозам правительства, компании потратят на модернизацию 110 млрд руб. против 73 млрд руб. годом ранее.

«В результате ситуация улучшается. Но я не могу сказать, что сделано уже все, что только можно, — еще остаются вопросы, которые требуют научных исследований и на их основе совершенствования нормативной базы», — добавил замминистра.

За последние месяцы в России произошло несколько аварий на шахтах. 7 июля, в шахте рудника «Заполярный» произошел взрыв метана, погибли четыре​ шахтера. Как заключили в компании «Норникель», взрыв произошел из-за некачественных работ по проветриванию горной выработки в шахте.

В конце июня угольная порода обрушилась на шахте «Интинская» в Коми, погиб один человек.

Крупные аварии происходили не только на угольных шахтах. В начале августа на алмазном руднике «Мир» компании АЛРОСА произошел прорыв воды. Тогда в шахте находился 151 человек, поднять на поверхность удалось 143 человека. Спасатели прекратили поиски оставшихся восьми шахтеров 26 августа.

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Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Минэнерго , шахта , Безопасность
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