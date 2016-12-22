Умер режиссер «Полтергейста» и «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер

В США умер известный американский кинорежиссер Тоуб Хупер. В числе его работ такие фильмы, как «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст». Хуперу было 74 года

Тоуб Хупер (Фото: Michael Buckner / AFP)

Умер известный американский режиссер ​Тоуб Хупер. Об этом со ссылкой на заявление коронера Лос-Анджелеса сообщает издание Variety.

Хупер, по данным собеседника издания, скончался в округе Шерман-Оукс в Калифорнии. Ему было 74 года. Обстоятельства смерти режиссера, как отмечает Variety, в настоящий момент неизвестны.

Тоуб Хупер родился в 1943 году. С юношества он увлекался кинематографом. Известна его первая звуковая работа под названием «Бездна», которую он создал в 16 лет. Однако популярность Хуперу принес снятый им в 1974 году фильм «Техасская резня бензопилой». Эта лента тогда стала одной из культовых в жанре ужасов. Бюджет картины составлял менее $300 тыс., а кассовые сборы оценивались в $30,8 млн. Несмотря на то, что фильм был запрещен в нескольких странах из-за сцен насилия, «Техасская резня бензопилой» стала одним из самых прибыльных независимых фильмов 1970-х годов в США.

Позже, в 1986 году, Хупер снял продолжение этой ленты под названием «Техасская резня бензопилой 2». В 1982 году он также руководил съемочным процессом на площадке, где снимался фильм «Полтергейст». Сценарий к нему был написан Стивеном Спилбергом. Эта картина также стала классикой в жанре ужасов.​ В 1982 году она стала восьмой по величине кассовых сборов в США.

Помимо этого, в 1986 году Хупер снял фильм под названием «Пришельцы с Марса», а в 1979 году вышла его адаптация романа Стивена Кинга «Салемские вампиры».

Одной из последних работ режиссера стал эпизод фантастического телесериала «Мастера ужасов» под названием «Танец мертвых». Зрителям она стала доступна в 2005 году. В этот же период Хупер снял фильм «Морг», в основе которого лежала вымышленная легенда о городе Санта-Лоран. В 2003 году в прокат также вышла лента Хупера «Кошмар дома на холме».​