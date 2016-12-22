Российский режиссер получил награду на кинофестивале в Каннах

Международная федерация кинокритиков (FIPRESCI) вручила свои призы в субботу на Каннском кинофестивале. Награды удостоился и российский режиссер Кантемир Балагов за картину «Теснота»

Российский режиссер Кантемир Балагов стал обладателем премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Вручение наград состоялось в субботу, 27 мая, в Каннах за день до официального закрытия кинофестиваля.

В фильме Балагова рассказывается история еврейской семьи из Нальчика, у которой в день сватовства неизвестные похитили сына, требуя выкуп. Действия фильма разворачиваются в 1998 году.

Награду FIPRESCI также получила картина «120 ударов в минуту» французского режиссера Робена Кампийо и работа португальского режиссера Педро Пиньо «The Nothing Factory».