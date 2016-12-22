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British Airways отменила все рейсы в аэропортах Хитроу и Гатвик
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20:06
Мария Бондаренко
British Airways отменила все рейсы в аэропортах Хитроу и Гатвик

Самолеты авиакомпании British Airways ​в аэропорту Хитроу

Фото: Zuma / Global Look Press
Глобальный компьютерный сбой привел к отмене всех рейсов авиакомпании British Airways в двух лондонских аэропортах. Перевозчик просит сегодня пассажиров своих рейсов не приезжать в эти аэропорты

Авиакомпания British Airways в субботу, 27 мая, отменила до конца дня все рейсы в двух лондонских аэропортах — Хитроу и Гатвике — из-за компьютерного сбоя, говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.

«Крупная авария в IТ-системе вызвала очень серьезное нарушение наших рейсов во всем мире», — говорится в заявлении British Airways, которое цитирует Би-би-си. Авиакомпания просит пассажиров не приезжать в субботу в Хитроу и Гатвик.

Перевозчик также принес извинения за «глобальный сбой системы» и утверждает, что никаких доказательств кибератаки нет.

В заявлении Хитроу говорится, что аэропорт активно сотрудничает с British Airways, чтобы как можно скорее решить проблему, добавляет Би-би-си.

Отмечается также, что работу других авиакомпаний, вылетающих из Хитроу и Гатвика, сбой не затронул. 

Теги
Великобритания, Хитроу, British Airways, Гатвик
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