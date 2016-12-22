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Общество
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Хуснуллин назвал районы с готовыми для переселения по реновации домами
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Хуснуллин назвал районы с готовыми для переселения по реновации домами

Марат Хуснуллин

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин назвал районы Москвы, в которых находятся готовые квартиры для жителей пятиэтажек, попавших под программу реновации. Ранее в мэрии называли только район Бескудниково

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал в интервью «РИА Новости», что в нескольких районах столицы уже готовы квартиры для переселения жителей хрущевок, которые планируется снести по программе реновации.

По его словам, часть квартир уже сейчас находятся в ведении департамента городского имущества, а около 3,6 тыс. квартир общей площадью 202 тыс. кв. м пребывают на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (УГС).

«Квартиры, принадлежащие УГС, расположены в жилых комплексах на территории семи административных округов Москвы — Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Южного, Восточного, Западного и Центрального», — сказал Хуснуллин.

Готовые к переселению дома находятся, по словам заместителя мэра, расположены, в частности, на Дмитровском шоссе, на Базовской улице, в Некрасовке, на Нижней Первомайской, Чертановской, Амурской, Нижегородской, Нижней Первомайской улицах, а также на Заревом проезде.

Ранее Хуснуллин заявлял, что одним из первых районов, куда переселят жителей из снесенных хрущевок, станет Бескудниково. По его словам, у города есть порядка пяти тысяч квартир в новых домах.

«Пример Бескудникова я привел, поскольку мы совсем недавно эти дома смотрели и видим, что они в принципе готовы к переселению. При этом изучили и на предмет квартирографии, соответствия стандартам благоустройства, которые прописываются в программе», — сказал Хуснуллин в интервью «РИА Новостям». Дома в Бескудниково также находятся на балансе УГС, уточнил он.

Хуснуллин также напомнил, что программа реновации оценивается ориентировочно в 3,5 трлн руб.По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 96 млрд руб. на первый год реализации программы реновации из бюджета, а дополнительные средства появятся у города, когда будет завершена основная часть развития метро, на которую сейчас тратиться порядка 157 млрд руб. в год и крупные дорожные стройки.

Комментируя сроки расселения пятиэтажек по программе реновации телеканалу РБК, Хуснуллин ранее заявлял, что первые дома будут готовы для переселения в течение полугода

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программа реновации
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