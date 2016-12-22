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Суд арестовал бывшего бухгалтера «Седьмой студии»
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14:47
Маргарита Алехина
Суд арестовал бывшего бухгалтера «Седьмой студии»
Суд отправил под арест подозреваемую в хищениях в компании «Седьмая студия», которой владеет худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников

Пресненский суд Москвы заключил под стражу бухгалтера Нину Масляеву, подозреваемую по делу о хищении 200 млн руб. руководством компании «Седьмая студия». Такое решение приняла судья Мария Кудряшова, передает корреспондент РБК из зала заседаний. «Седьмая студия» принадлежит режиссеру Кириллу Серебренникову.

Меру пресечения Масляевой должны были избрать еще в четверг, однако тогда следователь попросил у суда дополнительные три дня на поиск документов, подтверждающих необходимость ареста. В пятницу, 26 мая, Масляева заключила сделку со следствием, рассказал РБК ее адвокат Павел Тепухин. Наличие в уголовном деле о групповом преступлении фигуранта, признавшего вину и заключившего досудебное соглашение, облегчает для следствия преследование других членов группы, пояснили тогда РБК двое знакомых с делом адвокатов.

Хищение, которое расследует СКР, произошло еще в 2014 году, а дело было заведено в 2015 году, поясняла ранее официальный представитель следственного управления по Москве Юлия Иванова. Пропавшие 200 млн руб. были выделены «Седьмой студии» Министерством культуры в соответствии с постановлением, подписанным Владимиром Путиным. Деньги предназначались на проект «Платформа», который предполагал «осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства» и привлечение молодой аудитории «к новым видам культурной коммуникации». «Седьмая студия» была создана специально для реализации проекта; ей планировалось выделять по 70 млн руб. субсидии ежегодно. Как минимум один из договоров о выделении средств подписала нынешний директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, работавшая тогда в министерстве культуры.

​В связи с делом во вторник, 23 мая, прошли обыски в театре «Гоголь-центр», в квартирах у Серебренникова и у Апфельбаум. В деле двое подозреваемых; помимо Масляевой по нему проходит бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, которого суд поместил под домашний арест. Он заявил, что «признает свою халатность», имея в виду, что умысла на мошенничество не имел, а действия, которые привели к пропаже денег, совершили другие сотрудники «Седьмой студии», у которых была доверенность от Итина на различные операции. Следователи допрашивали еще нескольких человек, включая Серебренникова и Апфельбаум; все они остались в статусе свидетелей. 

Теги
Следственный комитет, Гоголь-центр, Кирилл Серебренников, Хищение
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