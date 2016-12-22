Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявили обвинение в мошенничестве

Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявлено обвинение, рассказала РБК ее адвокат. Следствие считает, что Апфельбаум в группе с другими обвиняемыми по «делу Серебренникова» принимала участие в хищении государственных средств

Софья Апфельбаум (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум предъявили обвинение, сообщила РБК ее адвокат Ирина Поверинова.

«Ей предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой — РБК). Вменяется, что она в группе вместе с Серебренниковым, Малобродским, Итиным и Масляевой организовала хищение», — рассказала Поверинова.

По словам адвоката, Апфельбаум виновной себя «категорически не признает». «Никаких денег не расхищала, не знала и не подозревала, что кто-то их украл, если такой факт вообще имел место. Считала, что все договоренности соблюдаются, спектакли ставятся, и никакого хищения не было», — с подчеркнула Поверинова.

По ее словам, допрос Апфельбаум перенесла спокойно: «Мы готовились ко всяким вариантам, не первый день с ней общаемся. Придется немножко потерпеть, а что делать?».

Апфельбаум задержали днем 25 октября после допроса в Следственном комитете. В сообщении СКР подчеркивалось, что ее вина «в совершении мошенничества в особо крупном размере» подтверждена показаниями свидетелей, протоколами очных ставок, а также изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами.

По версии следователей, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, она в 2011-2014 годах ​от имени Минкультуры подписывала соглашения о субсидиях для «Седьмой студии» на сумму более 214 млн руб. Субсидия предназначалась на проект «Платформа», в рамках которого Серебренников хотел провести «комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства — театра, музыки, танца и визуального искусства», а также сформировать площадку «для творчества молодых творческих деятелей».

В СКР считают, что в действительности руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали; затем Серебренников распределял их между участниками схемы. Апфельбаум же согласовывала недостоверную отчетность «Седьмой студии» и закрывала глаза на фиктивные договоры. Таким образом она «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.», — утверждают в СКР.

О «деле «Седьмой студии» стало известно после обысков, которые 23 мая прошли в «Гоголь-центре», Минкультуры, в квартире Апфельбаум, а также еще более чем по десяти адресам. С июля производством по делу занимается центральный аппарат СКР; оперативное сопровождение ведет служба защиты конституционного строя ФСБ.

Кроме Апфельбаум, по делу проходят Серебренников, бывший гендиректор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывшая главный бухгалтер компании Нина Масляева и покинувшая страну продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.