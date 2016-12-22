Джабраилова оштрафовали на 4 тыс. руб. за «белый порошок» в Four Seasons
Общество, 18:52
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Джабраилова оштрафовали на 4 тыс. руб. за «белый порошок» в Four Seasons
Бизнесмена Умара Джабраилова признали виновным в употреблении наркотических веществ. В конце августа он устроил стрельбу в номере Four Seasons, а при задержании, как сообщал РБК, у него нашли «белый порошок»
Умар Джабраилов (в центре на втором плане) у здания ОВД «Китай-город»
Бизнесмен Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле Four Seasons в августе этого года, оштрафован на 4 тыс. руб. за административное правонарушение. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко.
«Постановлением мирового судьи судебного участка 370 Тверского района города Москвы от 26 октября 2017 года Джабраилов Умар Алиевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ, а именно за употребление наркотических веществ», — сообщила она.
Дзюрко также сообщила, что уголовное дело по статье «хулиганство», которое в отношении Джабраилова возбудили после стрельбы в отеле, в суд пока не поступало.
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