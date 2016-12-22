Путин рассказал о выявлении в России более 200 шпионов и их агентов

Чурикова назвала задержание Апфельбаум страшной новостью

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В РАМТе рассказали о влиянии задержания Апфельбаум на работу театра

МИД потребовал доказательств причастности Москвы к теракту в Киеве

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В Чечне задержан командир расстрелявшего сослуживцев росгвардейца

СК объяснил задержание Апфельбаум и пообещал предъявить ей обвинение

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Следователи назвали основную версию нападения на Фельгенгауэр

Райкин заявил о «большой тревоге» после задержания главы РАМТа

Синоптики пообещали метель в Москве в ночь на 27 октября