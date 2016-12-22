Путин рассказал о выявлении в России более 200 шпионов и их агентов

Российские спецслужбы в первой половине 2017 года достигли «серьезных результатов» в контрразведывательной работе, заявил президент Владимир Путин на прошедшей в Кремле церемонии представления офицеров, назначенных на вышестоящие должности, и присвоения высших воинских званий и классных чинов.
«За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок и более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами», — пояснил глава государства.
Путин также указал на необходимость проведения «системной, глубокой работы» по линии Службы внешней разведки, которая нужна для повышения эффективности защиты национальных интересов страны.
«Нужно добывать и анализировать имеющуюся и поступающую информацию, прогнозировать развитие событий в разных регионах мира, тем более вблизи наших границ, оценивать все факторы и риски с точки зрения угроз для безопасности нашей страны», — пояснил президент.
Одной из главный угроз безопасности страны Путин назвал терроризм. По словам президента, с начала 2017 года сотрудниками Федеральной службы безопасности в России были уничтожены десятки и задержаны порядка 800 членов бандформирований, а также ликвидировано 66 террористических и экстремистских ячеек, что позволило предотвратить 43 «преступления террористической направленности».