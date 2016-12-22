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Полиция заподозрила нападавших в Ессентуках в причастности к ОПГ
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Полиция заподозрила нападавших в Ессентуках в причастности к ОПГ
Общество, 11:56
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Полиция заподозрила нападавших в Ессентуках в причастности к ОПГ
Участников нападения на сотрудников полиции в Ессентуках проверяют на причастность к организованно-преступному сообществу. У одного из нападавших обнаружен пистолет с глушителем
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сотрудники полиции в ходе перестрелки застрелили 49-летнего жителя Ставропольского края Михаила Маслобойникова, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, а также подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

«На месте происшествия был обнаружен пистолет Макарова (ПМ) с глушителем», — рассказал источник. Наличие оружия, которое пользуется популярностью среди наемных убийц, послужило поводом для проверки участников перестрелки с полицией на причастность к организованно-преступному сообществу, добавил собеседник.

«Оперативники изучают записную книжку, изъятую при осмотре тела убитого», — сообщил источник. Следствию стало известно, что Маслобойников работал в одном из частных охранных предприятий водителем-охранником, рассказал РБК собеседник. Оперативники допрашивают второго участника перестрелки. «Его фамилию пока не разглашают в интересах следствия», — добавил источник.

Состояние сотрудников полиции, которые были госпитализированы с огнестрельными ранениями, оценивается как удовлетворительное.

Вечером в среду, 25 октября, сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали второго подозреваемого в нападении на патруль. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ориентировки на него были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам, говорится в сообщении. «В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции», — рассказала Волк.

Перестрелка в Ессентуках произошла вечером 25 октября, сообщал ранее РБК. Патруль полиции остановил двоих мужчин для проверки документов. Внезапно они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем полицейским удалось ликвидировать одного из нападавших. Другой преступник скрылся. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. В регионе был объявлен план «Перехват».

При перестрелке во время нападения на полицейских в Ессентуках ранения также получил мужчина, проезжавший мимо. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. ​«Огнестрельные ранения получили оба полицейских, а также проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая п​омощь», — говорится в сообщении.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: полиция , расстрел , патруль , Ессентуки
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