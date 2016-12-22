Мединский признал статью о панфиловцах «сильно видоизменившей факт»

Министр культуры Владимир Мединский признал, что знаменитая статья о героях-панфиловцах в газете «Красная звезда» «сильно видоизменила факт». С таким заявлением он выступил на президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября, на котором обсуждался вопрос о лишении министра докторской степени по истории.
Министр отвечал на вопрос декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александра Аузана о том, что лежит в основе объективности в истории — факт или процесс «мифологического искажения». «У вас вопрос, отвечая на который очень легко попасть в логическую ловушку. Конечно, факты», — заявил министр, но потом уточнил, что иногда факты бывает очень сложно верифицировать. «Вот мы с глубокоуважаемым коллегой Сергеем Владимировичем [Мироненко] не раз публично спорили по поводу известного факта, наличия или отсутствия факта боя героев панфиловцев осенью 1941-го. <...> Мнений на эту тему бесконечное количество. Сколько подбили танков, практически сейчас узнать нельзя. Есть позиция главной районной прокуратуры, есть позиция следствия, есть позиция «Красной звезды», есть позиция Куманева, который беседовал с некоторыми участниками боя и так далее. Факт был, но очень сложный, он является предметом изучения исторической науки», — пояснил Мединский.
Далее министр признал, что статья про панфиловцев в «Красной звезде» «легитимизировала» и «сильно видоизменила» факт. «Статья о факте, который она сильно переписала», — указал Мединский. Тем не менее, он уверен, что она оказала такое сильное влияние на дальнейшие события. «То, какой она вызвала эмоциональный подъем эта статья, наверное, не корректно описавшая факт, какой она вызвала перелом в сознании и, может быть, отчасти перелом в реальных исторических событиях. Это факт или нет? Идея, овладевающая массой, становится материальной силой или нет? Наверное, становится. Поэтому, конечно, факт превыше всего, но надо принимать во внимание и то, как этот факт обрастает нематериальным ресурсом, и как этот ресурс потом влияет на факт и на нашу жизнь», — заключил Мединский.
В 2015 году Мединский раскритиковал главу Госархива Сергея Мироненко (сейчас научный руководитель архива) за высказывание о том, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев — это миф. «Слова, которые сегодня известны всей стране, приписали политруку сотрудники газеты «Красная Звезда» [речь идет о фразе «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва»], в которой и был опубликован 22 января 1942 года очерк «О 28 павших героях». «Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной Звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого. Этот вымысел был повторен в произведениях писателей Н. Тихонова, В. Ставского, А. Бека, Н. Кузнецова, В. Липко, Светлова и других и широко популяризировался среди населения Советского Союза». Это я цитирую справку-доклад, которая была подготовлена по материалам расследования и подписана 10 мая 1948 года главным военным прокурором вооруженных сил СССР Николаем Афанасьевым», — заявил Мироненко «Коммерсанту в апреле 2015 года.
Мединский в 2016 году заявил, что даже если эта история выдумана от начала и до конца «это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться». «А люди, которые это делают, мрази конченые», — заключил министр.