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Мединский признал статью о панфиловцах «сильно видоизменившей факт»
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Мединский признал статью о панфиловцах «сильно видоизменившей факт»
Общество, 07:30
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Мединский признал статью о панфиловцах «сильно видоизменившей факт»
Статья в «Красной звезде» о 28 панфиловцах «сильно видоизменила» реальные события, заявил Владимир Мединский на президиуме в ВАК. В 2015 году министр раскритиковал главу Госархива, назвавшего эту статью мифом
Владимир Мединский (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский признал, что знаменитая статья о героях-панфиловцах в газете «Красная звезда» «сильно видоизменила факт». С таким заявлением он выступил на президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 20 октября, на котором обсуждался вопрос о лишении министра докторской степени по истории. 

Министр отвечал на вопрос декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александра Аузана о том, что лежит в основе объективности в истории — факт или процесс «мифологического искажения». «У вас вопрос, отвечая на который очень легко попасть в логическую ловушку. Конечно, факты», — заявил министр, но потом уточнил, что иногда факты бывает очень сложно верифицировать. «Вот мы с глубокоуважаемым коллегой Сергеем Владимировичем [Мироненко] не раз публично спорили по поводу известного факта, наличия или отсутствия факта боя героев панфиловцев осенью 1941-го. <...> Мнений на эту тему бесконечное количество. Сколько подбили танков, практически сейчас узнать нельзя. Есть позиция главной районной прокуратуры, есть позиция следствия, есть позиция «Красной звезды», есть позиция Куманева, который беседовал с некоторыми участниками боя и так далее. Факт был, но очень сложный, он является предметом изучения исторической науки», — пояснил Мединский.

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Далее министр признал, что статья про панфиловцев в «Красной звезде» «легитимизировала» и «сильно видоизменила» факт. «Статья о факте, который она сильно переписала», — указал Мединский. Тем не менее, он уверен, что она оказала такое сильное влияние на дальнейшие события. ​«То, какой она вызвала эмоциональный подъем эта статья, наверное, не корректно описавшая факт, какой она вызвала перелом в сознании и, может быть, отчасти перелом в реальных исторических событиях. Это факт или нет? Идея, овладевающая массой, становится материальной силой или нет? Наверное, становится. Поэтому, конечно, факт превыше всего, но надо принимать во внимание и то, как этот факт обрастает нематериальным ресурсом, и как этот ресурс потом влияет на факт и на нашу жизнь», — заключил Мединский.

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​​​В 2015 году Мединский раскритиковал главу Госархива Сергея Мироненко (сейчас научный руководитель архива) за высказывание о том, что подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев — это миф. «Слова, которые сегодня известны всей стране, приписали политруку сотрудники газеты «Красная Звезда» [речь идет о фразе «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва»], в которой и был опубликован 22 января 1942 года очерк «О 28 павших героях». «Подвиг 28 гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом корреспондента Коротеева, редактора «Красной Звезды» Ортенберга и в особенности литературного секретаря газеты Кривицкого. Этот вымысел был повторен в произведениях писателей Н. Тихонова, В. Ставского, А. Бека, Н. Кузнецова, В. Липко, Светлова и других и широко популяризировался среди населения Советского Союза». Это я цитирую справку-доклад, которая была подготовлена по материалам расследования и подписана 10 мая 1948 года главным военным прокурором вооруженных сил СССР Николаем Афанасьевым», — заявил Мироненко «Коммерсанту в апреле 2015 года.

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Мединский в 2016 году заявил, что даже если эта история выдумана от начала и до конца «это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться». «А люди, которые это делают, мрази конченые», — заключил министр.

Автор: Полина Звездина.
Теги: Владимир Мединский , ВАК , диссертация , 28 панфиловцев
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