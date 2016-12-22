Вымогавшему $100 тыс. следователю СКР дали 8 лет лишения свободы

Следователя по особо важным делам Александра Сорокина приговорили к восьми годам лишения свободы. Ранее его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и вымогательстве $100 тыс.

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Басманный суд Москвы приговорил старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления СК России Александра Сорокина к восьми годам лишения свободы. Такому наказанию он подвергся за получение взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима, без штрафа», — сказала она, уточниив, что приговор Сорокину был вынесен 25 сентября. Сорокин был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ранее, по данным пресс-службы столичной прокуратуры, он полностью признал свою вину.

Следователь, как напомнили в надзорном ведомстве, был задержан в декабре прошлого года «при получении части взятки в размере $50 тыс.» Всего от свидетеля по находящемуся в производстве уголовному делу он требовал взятку в размере $100 тыс. За эту сумму Сорокин обещал свидетелю способствовать вынесению процессуальных решений в его интересах. Теперь Сорокин, как отметили в прокуратуре, является уже «бывшим старшим» сотрудником СК России.

Преследование Сорокина, как писал ранее РБК, было связано с делом о выводе средств из банка «БФГ-Кредит». Именно это производство, по данным собеседников РБК, близких к правоохранительным органам, а также представителей двух акционеров финансового учреждения, находилось у Сорокина в производстве. Банк, в котором свои средства держали крупнейшие государственные телерадиокомпании, в июле прошлого года лишился лицензии. Московский арбитраж после этого признал его банкротом. Согласно данным Центробанка, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб.

В том же году ЦБ обнаружил в кредитной организации признаки вывода 2,3 млрд руб. Эти сведения регулятор передал СКР. Расследованием произошедшего занялся Сорокин. Для него, как утверждали источники РБК, это было второе уголовное дело после перехода в центральный аппарат ведомства из подмосковного следственного отдела.

Обвиняемым по этому делу Сорокин признал бывшего председателя правления «БФГ-Кредита» Павла Дойнова. Однако выводить из кредитной организации деньги ему, по версии следствия, помогали «иные неустановленные лица».

Представители конфликтующих между собой крупнейших акционеров «БФГ-Кредита» Юрия Глоцера и Тамары Хорошиловой в беседе с РБК предположили, что на Сорокина могли повлиять их оппоненты. ​По данным газеты «Коммерсантъ», деньги следователю для изменения процессуального статуса Хорошиловой по делу о выводе средств со свидетеля на потерпевшую​ могли передать ее представители. ​