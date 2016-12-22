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Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes
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Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes
Общество, 20:03
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Появилось видео скручивания номеров АМР со сбившего полицейского Mercedes
На записи, оказавшейся в распоряжении РБК, мужчина снимает передние номера с машины с номерами АМР. Этот автомобиль 25 сентября сбил на Новом Арбате сотрудника ГИБДД. Источники РБК говорили, что автомобиль имеет отношение к ФСБ

Видео: РБК

В распоряжении РБК оказалась новая видеозапись с места ДТП на Новом Арбате, после которого погиб сотрудник ГИБДД. На видео видно, как некий мужчина снимает номера с легкового автомобиля Mercedes темного цвета. Вокруг припаркованы полицейские машины, рядом с этим человеком находится как минимум один сотрудник правоохранительных органов. Запись датирована 25 сентября.

В ДТП, произошедшем вечером в понедельник, участвовал Mercedes с госномером АМР. Источники РБК в столичном управлении МВД и в ГИБДД позднее рассказали, что водителя автомобиля увезли с места происшествия также на машине с номером серии АМР, она имеет отношение к ФСБ.

Корреспондент издания «Газета.ру», оказавшийся рядом с местом ДТП, передавал, что неизвестный демонтировал с автомобиля номерные знаки А896МР97.

Mercedes с номерами АМР сбил полицейского на Новом Арбате Еще 3 фото
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Ранее во вторник видео происшествия опубликовал пользователь соцсети «ВКонтакте», который утверждал, что у него есть доступ к установленной на Новом Арбате камере видеонаблюдения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о произошедшем и обратили на это внимание, но от дальнейших комментариев отказался. По словам Пескова, произошедшее не является «вопросом Кремля».

Авторы: Андрей Гатинский, Сергей Витько.
Теги: видео , Mercedes , ДТП , Новый Арбат , автомобильные номера
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