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Минобороны показало видео работы Ту-95 по объектам ИГ в Сирии
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Минобороны показало видео работы Ту-95 по объектам ИГ в Сирии
Война в Сирии, 18:34
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Минобороны показало видео работы Ту-95 по объектам ИГ в Сирии
Удары крылатыми ракетами наносились в целях поддержки наступления сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора

Минобороны России опубликовало видеозапись вылета стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС с авиабазы в Саратовской области и наносимых ими ударов крылатыми ракетами по объектам боевиков в Сирии.

На записи можно увидеть, как Ту-95МС и самолеты-заправщики Ил-78 поднимаются в воздух с авиабазы Энгельс и совершают перелет до Сирии, пролетая над территориями Ирана и Ирака.

На видео также показаны дозаправка ракетоносца в воздухе, сопровождающие Ту-95 истребители Су-30 и С-35 и момент выпуска ракет, а также момент, в который крылатые ракеты X-101 поражают цели.

Ранее Минобороны сообщило, что внезапными ударами с воздуха были «уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов» в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

Ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов в Сирии
Политика

«Удары в районе Дейр-Эз-Зора выполнялись для поддержки действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов», — говорится в сообщении Минобороны.

Видео: Минобороны России / YouTube

В ведомстве отметили, что пораженные ракетами цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов сил спецназа США, расположенных на подконтрольных «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена на территории России) территориях.

В то же время в сообщении Минобороны особо подчеркивается, что на снимках опорных пунктов ИГ, занятых спецподразделениями армии США, вообще нет следов боевых столкновений. 

«Нет воронок от разрыва артиллерийских или авиационных боеприпасов. С учетом двухлетнего боевого опыта, полученного действующими в тылу террористов ИГИЛ военнослужащими российских сил специальных операций, все это вызывает вопросы: с кем и против кого борется в Сирии американский спецназ», — говорится в сообщении Минобороны.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минобороны , Сирия
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