Росгвардия выступила за полный запрет свободной продажи духового оружия

В силовом ведомстве начали подготовку закона о введении лицензий на покупку маломощных пневматических пистолетов и винтовок, которые сейчас продаются свободно

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Росгвардия приступила к разработке законопроекта о запрете свободной продажи маломощного пневматического оружия, сообщает ТАСС. В случае принятия нового закона купить пружинно-поршневые и газобалонные винтовки и пистолеты, используемые для обучения стрельбе, спорта и развлечения, можно будет только по лицензии.

Изменить нормы закона «Об оружии» предлагается, чтобы предотвратить повторение случаев, подобных тому, что случился в начале сентября в подмосковной Ивантеевке, где школьник во время урока открыл стрельбу из пневматического пистолета.

В настоящее время для покупки пневматического оружия с дульной энергией (кинетическая энергия пули в момент вылета из ствола. — РБК) менее 7,5 Дж лицензии не требуется. В Росгвардии намерены этот порядок пересмотреть.

В настоящее время инициатива, по словам начальника управления, находится на стадии разработки и активно обсуждается внутри ведомства, пояснил ТАСС начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно- разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.

Пневматическое оружие нередко используется правонарушителями. Так, в июне 2017 года Центральный районный суд города Оренбурга приговорил к году лишения свободы 58-летнего Сергея Толмачева, который из окна своей квартиры открыл стрельбу по игравшим во дворе детям из пневматической многозарядной винтовки ИЖ-61 калибра 4,5 мм, купить которую можно без лицензии. Один ребенок был ранен, а Толмачев был признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).