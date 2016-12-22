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После превышения ПДК сероводорода в Подмосковье возбудили два дела
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После превышения ПДК сероводорода в Подмосковье возбудили два дела
Общество, 17:02
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После превышения ПДК сероводорода в Подмосковье возбудили два дела
После превышения уровня сероводорода на юго-востоке Москвы и в некоторых регионах Подмосковья, в частности близ полигона «Кучино» в Балашихе, Росприроднадзор возбудил два административных дела
Проба атмосферного воздуха близ полигона «Кучино» в Балашихе (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Росприроднадзор возбудил два административных дела в связи с превышением уровня сероводорода на юго-востоке Москвы и в нескольких населенных пунктах Подмосковья. Об этом в ходе совещания по проблеме загрязнения воздуха в столице глава Росприроднадзора Артем Сидоров сообщил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому, передает корреспондент РБК.

25 сентября ТАСС со ссылкой на письмо Росприроднадзора, опубликованное в Twitter одним из местных жителей, сообщил, что на мусорном полигоне «Кучино» в Балашихе было зафиксировано превышение нормы концентрации сероводорода в 625 раз. В Росприроднадзоре, по данным ТАСС, подлинность этого послания подтвердили. По информации представителей Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, письмо быдл предназначено министру экологии Подмосковья Александру Когану. Согласно данным Росприроднадзора, подобное нарушение было зафиксировано на полигоне 12 сентября.

Артем Сидоров, докладывая главе российского ведомства о ситуации с превышением нормы концентрации сероводорода в Москве и Подмосковье, информацию о 625-кратном превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в жилых кварталах Косино-Ухтомского района, примыкающих к полигону «Кучино», назвал не соответствующей действительности.

«Для определения источника сероводорода в жилой зоне был проведен отбор проб непосредственно на полигоне, по результатам которого в пробах выявлено содержание сероводорода в концентрации 5 мг на 1 куб. м», — пояснил глава службы, добавив, что «тем самым был установлен один из источников сероводорода в жилой зоне Косино-Ухтомского района».

Уровень сероводорода в Балашихе превысил норму в 625 раз
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«При этом по итогам отбора проб в жилой зоне данного района были выявлены превышения допустимых нормативов (ПДК) сероводорода лишь в 1,10–1,74 раза», — подчеркнул чиновник, заметив также, что в связи с этим «Росприроднадзор возбудил административное дело и начал проверку исполнения технологии пересыпки полигона «Кучино» инертными грунтами для блокирования выделения вредных веществ в атмосферу».

Глава Росприроднадзора также сообщил, что «по результатам рейдовых проверок по жалобам граждан возбуждено административное производство в отношении люберецких очистных сооружений АО «Мосводоканал». Это дело, по словам Сидорова связано с «превышением предельно допустимой концентрации сероводорода на источниках выбросов», а также отсутствием у люберецких очистных сооружений «должным образом оборудованных точек для отбора проб» и искажением представителями водоканала данных.

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Также Сидоров отметил, что сейчас Росприроднадзор ведет собственное расследование «в отношении АО «Газпромнефть — Московский НПЗ». Это предприятие, как утверждают в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, «не выполняет мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий».

В связи с этим глава Минприроды Сергей Донской поручил Росприроднадзору «осуществлять контроль и рейды в постоянном режиме, в том числе в ночное время и в выходные дни». Артема Сидорова глава ведомства попросил «организовать в случаях, когда это предусмотрено законодательством, участие в проверках самих граждан и общественных экологических организаций».

В начале сентября после жалоб жителей юго-востока Москвы на запах сероводорода Федеральная служба по надзору в сфере природопользования возбудила еще одно административное дело. Тогда же ведомство начало проверку предприятий для выявления источников выбросов.

4 сентября в столичных районах Кожухово, Жулебино и Новокосино было зафиксировано четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

15 июня президенту России во время прямой линии житель Балашихи пожаловался на мусорную свалку «Кучино» рядом с жилыми домами. Спустя несколько дней российский лидер дал подмосковным властям поручение закрыть свалку. Это было выполнено 23 июня. По данным на 11 августа, полигон «Кучино» наполовину засыпали грунтом, а 8 августа вблизи него проводилась внеплановая проверка чистоты воздуха, которая никаких превышений допустимых норм не выявила.

В администрации городского округа тогда же сообщали, что рекультивация полигона начнется в марте 2018 года. Ее стоимость министр экологии Подмосковья Александр Коган оценивал в 4 млрд руб.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Маляренко.
Теги: сероводород , Росприроднадзор , административные правонарушения , полигон «Кучино» ...
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