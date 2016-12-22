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Автор памятника Калашникову рассказал о советах сохранить схему Шмайссера
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Автор памятника Калашникову рассказал о советах сохранить схему Шмайссера
Общество, 16:21
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Автор памятника Калашникову рассказал о советах сохранить схему Шмайссера
Скульптор Щербаков взял на себя ответственность за появление чертежей винтовки Шмайссера на памятнике Калашникову. Он также отметил, что получал советы оставить изображение немецкой винтовки на монументе
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Скульптор Салават Шербаков, создавший памятник оружейнику Михаилу Калашникову, рассказал РБК, что получал советы оставить схему немецкой штурмовой винтовки Хуго Шмайссера на памятнике конструктору.

​«Ошибку допустил лично я, даже если подвели помощники — на мне финальная ответственность. С другой стороны, люди из «Росвооружения» (ныне «Рособоронэкспорт». — РБК), из оружейной отрасли, сказали, что мы поторопились убирать, ведь Калашников сам пользовался разными источниками», — пояснил он. РБК направил запрос в «Рособоронэкспорт».

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По его словам, ситуация с «вырезанием» чертежа винтовки Шмайссера с постамента «раздута прессой». «Это большая композиционная задумка, и мелкие огрехи не стоит учитывать — это не самое важное. Но к хору недовольных присоединяются враги важной идеи нашей страны, и надо порядок навести», — заявил скульптор.

Щербаков отказался уточнить, уволен ли кто-либо из его команды после обнаружения ошибки: «Я не буду говорить, увольнял ли кого-то по итогу разбирательств — это не является важным».

Памятник конструктору автомата АК-47 Михаилу Калашникову был открыт в центре Москвы 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Инициатором установки выступило Российское военно-историческое общество (РВИО) в 2016 году. На церемонии открытия присутствовали председатель общества и министр культуры России Владимир Мединский, а также дочь конструктора Елена Калашникова. Мединский заявил, что «Калашников — культурный бренд России».

21 сентября бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок на своей странице в Facebook сообщил, что на памятнике присутствует изображение схемы штурмовой автоматической винтовки Sturmgewehr 44, которую, как считают некоторые, Калашников использовал при разработке своего автомата.

Министр культуры России Владимир Мединский в интервью телеканалу РБК 22 сентября заявил, что скульптора Щербакова подвели подмастерья и интернет. Сам Щербаков в разговоре с РБК признал, что в ходе подготовки проекта могла быть допущена ошибка. Руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова пояснила, что изображение винтовки Шмайссера «в ближайшее время будет убрано» с монумента. В этот же день рабочие мастерской Щербакова, занятые спиливанием схемы Шмайссера, попали в полицию из-за отсутствия документов на проведение работ. Салават Щербаков заявил, что удаление чертежей может занять до трех дней.

В концерне «Калашников», комментируя РБК появление схемы винтовки Шмайссера на монументе конструктору, заявили, что «не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов».

Монумент высотой 9,8 м представляет собой фигуру Михаила Калашникова, который держит в руках автомат АК-47. На постаменте изображены основные разработки оружейника — различные модификации автомата и пулемета Калашникова.

Авторы: Дмитрий Окрест, Егор Губернаторов.
Теги: Владимир Мединский , РВИО , памятник Калашникову , Салават Щербаков
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