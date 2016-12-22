Урин заявил о беспокойстве за судьбу «Нуреева» из-за «правых»

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что обеспокоен реакцией людей правого толка на планы театра показать премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом Урин сообщил на Уральском театральном форуме в Челябинске, передает «Интерфакс».
«Меня тревожит, когда абсолютно реакционные, правого толка люди, не видя ничего и не зная о спектакле, начинают писать, что этого не должно быть на сцене Большого театра, поскольку там затрагиваются определенные темы», — заявил директор театра. По его словам, он уже прочел несколько статей, которые написаны до выхода спектакля, в которых выражалась «агрессивная реакция определенной части социума». «Можете себе представить, что будет, когда спектакль выйдет на сцену», — заметил Урин.
Со стороны государства руководство театра давления не ощущает, добавил он. Директор Большого театра призвал власти реагировать на агрессивные реакции противников спорных театральных постановок. «Каждый имеет право на свою точку зрения, но до того момента, пока эти люди не переходят границы закона», — сказал Урин. Он напомнил, что власть почти никак не реагировала на ситуацию, когда участники организации «Офицеры России» сорвали выставку фотографа Джока Стерджесса в Москве.
Сегодня, по словам Урина, в конфликт вступают «не только те, кто «Тангейзера» не видел, но все равно против», но и деятели искусства, которые при возникновении тревожных ситуаций начинают беспокоиться о возвращении цензуры.
«А когда баррикада на баррикаду, уже никто никого не слышит. И мне это тоже не нравится», — сказал директор Большого театра. Он отметил, что стоит отстаивать свои позиции «максимально спокойно».
Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Серебренников сейчас находится под домашним арестом, поэтому с согласия режиссера спектакль доведет до премьеры хореограф Юрий Посохов. Урин лично встречался с Серебренниковым, чтобы обсудить работу режиссера.
Премьера «Нуреева» должна была состояться еще в июле, но 8 июля, за три дня до выхода, Большой театр перенес спектакль на неопределенный срок. Источники РБК и ТАСС говорили, что решение было принято министром культуры Владимиром Мединским из-за того, что актеры должны были выступать обнаженными. В Минкультуры увидели в этом пропаганду нетрадиционных ценностей.