Урин заявил о беспокойстве за судьбу «Нуреева» из-за «правых»

Директор Большого театра Владимир Урин опасается реакции людей правого толка на премьеру спектакля «Нуреев». По его словам, он уже прочитал ряд статей о еще не вышедшем спектакле, в которых была «агрессивная реакция»

Владимир Урин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что обеспокоен реакцией людей правого толка на планы театра показать премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом Урин сообщил на Уральском театральном форуме в Челябинске, передает «Интерфакс».

«Меня тревожит, когда абсолютно реакционные, правого толка люди, не видя ничего и не зная о спектакле, начинают писать, что этого не должно быть на сцене Большого театра, поскольку там затрагиваются определенные темы», — заявил директор театра. По его словам, он уже прочел несколько статей, которые написаны до выхода спектакля, в которых выражалась «агрессивная реакция определенной части социума». «Можете себе представить, что будет, когда спектакль выйдет на сцену», — заметил Урин.

Со стороны государства руководство театра давления не ощущает, добавил он. Директор Большого театра призвал власти реагировать на агрессивные реакции противников спорных театральных постановок.​ «Каждый имеет право на свою точку зрения, но до того момента, пока эти люди не переходят границы закона», — сказал Урин. Он напомнил, что власть почти никак не реагировала на ситуацию, когда участники организации «Офицеры России» сорвали выставку фотографа Джока Стерджесса в Москве.

Сегодня, по словам Урина, в конфликт вступают «не только те, кто «Тангейзера» не видел, но все равно против», но и деятели искусства, которые при возникновении тревожных ситуаций начинают беспокоиться о возвращении цензуры.

«А когда баррикада на баррикаду, уже никто никого не слышит. И мне это тоже не нравится», — сказал директор Большого театра. Он отметил, что стоит отстаивать свои позиции «максимально спокойно».

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоится на исторической сцене Большого театра 9 и 10 декабря. Серебренников сейчас находится под домашним арестом, поэтому с согласия режиссера спектакль доведет до премьеры хореограф Юрий Посохов. Урин лично встречался с Серебренниковым, чтобы обсудить работу режиссера.

Премьера «Нуреева» должна была состояться еще в июле, но 8 июля, за три дня до выхода, Большой театр перенес спектакль на неопределенный срок. Источники РБК и ТАСС говорили, что решение было принято министром культуры Владимиром Мединским из-за того, что актеры должны были выступать обнаженными. В Минкультуры увидели в этом пропаганду нетрадиционных ценностей.