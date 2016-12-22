Опубликована карта размещения первых 210 домов по программе реновации

Мэрия Москвы опубликовала карту площадок, которые будут застроены новыми домами по программе реновации. В стартовые дома въедут жильцы расселенных соседних зданий

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Мэрия Москвы опубликовала карту стартовых площадок по программе реновации жилья. На карте отмечено 210 площадок в 75 районах во всех округах Москвы. Как отмечается в сообщении мэрии, это позволит отселить 568 пятиэтажек, в которых живет 119,5 тыс. человек.

«Эти площадки свободны, поэтому начать строительство можно в ближайшее время. Они ближе всего к домам, которые включили в программу, поэтому многие горожане переедут в квартиру в том же квартале. В стартовые дома въедут жильцы расселенных соседних зданий. Последние снесут, а на их месте построят жилье для участников второй волны переселения», — говорится в сообщении мэрии.

Там также отметили, что общая площадь жилья, которое построят на месте старых домов, будет в 1,2–1,3 раза больше прежней застроенной площади. «Квартиры будут с улучшенной отделкой — обоями на флизелиновой основе, окнами с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой, дверями с фурнитурой», — отметили в столичной администрации.

​Всего в список программы реновации вошло 5144 дома. Первые переселенцы переедут в 12 уже построенных домов в ЗАО и САО в конце 2017 года.