В Москве утвердили 210 площадок для переселения жильцов сносимых домов

Выбранные для старта программы переселения жильцов, попавших под реновацию жилого фонда, дома расположены в 75 районах всех округов столицы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Власти Москвы утвердили перечень из 210 площадок, предназначенных для переселения жильцов домов, которые включены в программу реновации жилого фонда столицы. Решение об утверждении списка принято на состоявшемся во вторник заседании президиума столичного правительства.

«Это 210 площадок, расположенных таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания по программе реновации, то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на заседании президиума.

В рамках первого этапа переселения в новые квартиры, по словам мэра, переедут почти 120 тыс. жильцов попавших под реновацию домов. Первые переселенцы переедут в 12 уже построенных домов в ЗАО и САО, которые планируется к концу этого или началу следующего года привести к стандартам реновации в плане отделки.

«Реализация этих проектов позволит переселить 119,5 тыс. человек, а также запустить дальнейшее волновое переселение в соответствующих кварталах реновации», — пояснил Собянин.

Стартовые 210 площадок расположены в 75 районах всех округов Москвы. По словам Собянина, в течение года планируется добавить в этот список еще около ста площадок.

Итоговый список подлежащих сносу в рамках реновации жилого фонда Москвы домов был утвержден 1 августа 2017 года. В него вошли 5144 многоквартирных дома, в том числе около ста девятиэтажек, в которых проживают примерно 1 млн человек.

Больше всего зданий предстоит снести в Восточном административном округе столицы (1055), меньше всего — в Зеленограде (34). Среди отдельно взятых районов «столицей реновации», по выражению Хуснуллина, станут Кузьминки, где планируется снести сразу 284 дома. В то же время в таких районах, как Арбат, Хамовники и Замоскворечье, под снос готовится всего по одному дому, а в Тверском и Мещанском — по два.

Назвать предназначенные для приема переселенцев кварталы Собянин первоначально обещал к 1 октября 2017 года. В начале сентября мэр сообщил, что работа над списком уже ведется и в стартовом варианте будет 200–300 домов.

«А сколько переселится туда, это нужно уже смотреть конкретно. Потому что не везде будет одинаковая этажность, надо смотреть плотность застройки», — сказал Собянин.

Ранее представитель Москомархитектуры Сергей Глубокин заявлял, что три четверти домов, построенных в Москве в рамках программы реновации жилого фонда, будут не выше 14 этажей.

На отделку квартир, предоставляемых жильцам сносимых пятиэтажек, власти Москвы обещают тратить в полтора раза больше, чем раньше, свыше 11 тыс. руб. на 1 кв. м.