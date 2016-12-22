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Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы
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Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы
Общество, 09:13
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Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобу на депутата Наталью Поклонскую в комиссию Госдумы по этике (жалоба есть в распоряжении РБК).

В ней говорится, что Поклонская на протяжении более, чем полугода инициирует «необоснованные проверки фильма Учителя «Матильда» и коллектива его создателей». При этом в ходе реализации таких проверок депутат злоупотребляет своими полномочиями, отмечает автор послания.

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«Действия Поклонской свидетельствуют о том, что она либо не знает требований российского законодательства, которыми определен перечень полномочий депутата Госдумы и органов власти федерального уровня и уровня субъектов государства, либо сознательно грубо их нарушает в угоду своим субъективным желаниям либо, возможно, корыстным устремлениям», — говорится в документе.

По словам Добрынина, при обращении Поклонской в прокуратуру Симферополя, желая достичь свой цели, депутат солгала, так как не существовало «материалов проверки по факту оскорбления религиозных чувств верующих фильмом Матильда», равно как и «выводов экспертов» (фактически она осуществляет вмешательство в деятельность правоохранительных органов — нарушение ч.1 ст. 14 и ч.1 ст.18 вышеназванного Закона).

Кроме того, «выводы экспертов», на которые также ссылается Поклонская, не отвечают требованиям УПК РФ, так как «содержат некорректные и необоснованные выводы, что приводит к итоговым недостоверным результатам и, по мнению специалистов, не может использоваться как документ доказательного значения».

«Поскольку депутаты Государственной Думы являются представителями наивысшего уровня власти, соблюдение ими норм этики является неотъемлемой частью их профессионального статуса. Депутат Государственной Думы должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его авторитету, а также авторитету Государственной Думы Российской Федерации и государству в целом», — заключил Добрынин.

По его словам, Поклонская могла нарушить закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В апреле представители Учителя уже обращались в комиссию по этике — авторы жалобы назвали «неэтичным» то, что Поклонская в депутатском запросе [в Генпрокуратуру] расценивает художественное произведение как «преступление». Однако после проверки Поклонской комиссия не нашла в ее действиях нарушения закона.

Тогда адвокат Добрынин говорил, что все, что делает депутат, преследуя Учителя, «напоминает несмешную, дурную, но чрезмерно затянувшуюся шутку».

Теги: Наталья Поклонская , Алексей Учитель , фильм "Матильда"
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