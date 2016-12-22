«Коммерсант» рассказал о рекордной в истории Минобороны взятке

Рекордной в истории Минобороны взяткой газета «Коммерсант» назвала 368 млн рублей, в получении которых следователи подозревают полковника Александра Вакулина

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина обвиняют в получении взятки на сумму 368 млн руб. за то, что он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, а также за общее покровительство, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на судебные документы и информированные источники.

Эту сумму газета называет рекордной в истории военного ведомства.

Вакулина, по данным издания, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), суд отправил его под арест до 29 октября.

На полковника следственная группа вышла в ходе расследования поставок, которые были совершены по контрактам Минобороны с ООО «Профбизнес» из Санкт-Петербурга. Кроме того, петербургское управление антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд руб. со стороны «Профбизнеса», а также ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг».

Некоторые контракты стали поводом для уголовного расследования, пишет газета. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Позже расследование передали в Москву.

Источник газеты рассказал, что один из задержанных дал признательные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». После этого в отношении полковника Вакулина возбудили уголовное дело о взяточничестве.

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