СМИ заявили о полной блокировке WhatsApp в Китае

На территории Китая полностью заблокирован мессенджер WhatsApp, узнала NYT. Власти применили «нетипичный» метод блокировки приложения

Китайские власти полностью заблокировали мессенджер WhatsApp на территории страны, сообщает The New York Times со ссылкой на данные работающего в Париже исследовательского стартапа Symbolic Software.

Как стало известно изданию, перебои в работе мессенджера начались еще в среду, 20 сентября. К понедельнику, 25 сентября работа WhatsApp была заблокирована на всей территории страны. Криптограф Symbolic Software Надим Кобейсси рассказал, что на этот раз власти применили «нетипичный» метод блокировки, разработав для этого специализированное программное обеспечение.

В июле 2017 года NYT сообщила о частичной блокировке приложения: пользователи не могли отправить видеосообщения, пользоваться голосовыми чатами и пересылать файлы. Однако текстовые сообщения оставались доступными. Через несколько недель эта частичная блокировка была снята, уточняет издание.

WhatsApp был последним из продуктов Facebook, который оставался доступным на материковом Китае. Сама социальная сеть была заблокирована в Китае еще в 2009 году. Та же участь постигла Instagram.

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