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СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море
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СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море
Общество, 14:42
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СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море
Следователи ходатайствуют об аресте водителя автобуса, который в пятницу, 25 августа, во время перевозки строителей пирса упал в море в Краснодарском крае, а также предпринимателя, который предоставил автобус
Спасатели во время подъема автобуса (Фото: МЧС / ТАСС)

Следователи обратились в суд с просьбой арестовать двух человек, подозреваемых по уголовному делу о гибели 18 человек при падении автобуса в море в Краснодарском крае. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Следственного комитета (СКР) России.

Ведомство ходатайствует о взятии под стражу водителя автобуса Карапета Микаеляна и предпринимателя Юрия Вечерадзе, который предоставил транспортное средство для перевозки рабочих.

В настоящее время следователи изучают изъятую документацию в ЗАО «Таманьнефтегаз» и в организации — подрядчике строительства пирса в Керченском проливе.​ «Допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы», — говорится в сообщении.

Авария произошла утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Автобус, который перевозил рабочих предприятия «Интерстрой», строящих пирс для «Таманьнефтегаза», перевернулся и упал в море. В салоне автомобиля находился 51 человек. В результате случившегося погибли 18 человек, еще 33 получили травмы и были госпитализированы.​

Спасательная операция на месте падения автобуса в море. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Причиной аварии, по предварительным данным, мог стать отказ тормозов: автобус проехал по дороге несколько метров, выехал на строящийся пирс и упал в воду. В Роструде заявили о намерении проверить работодателя погибших, а также индивидуального предпринимателя «ИП Вечерадзе Ю.В.»​.

Автор: Анна Трунина.
Теги: расследование , авария , Следственный Комитет РФ
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