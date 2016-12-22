СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море

Следователи обратились в суд с просьбой арестовать двух человек, подозреваемых по уголовному делу о гибели 18 человек при падении автобуса в море в Краснодарском крае. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Следственного комитета (СКР) России.
Ведомство ходатайствует о взятии под стражу водителя автобуса Карапета Микаеляна и предпринимателя Юрия Вечерадзе, который предоставил транспортное средство для перевозки рабочих.
В настоящее время следователи изучают изъятую документацию в ЗАО «Таманьнефтегаз» и в организации — подрядчике строительства пирса в Керченском проливе. «Допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы», — говорится в сообщении.
Авария произошла утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Автобус, который перевозил рабочих предприятия «Интерстрой», строящих пирс для «Таманьнефтегаза», перевернулся и упал в море. В салоне автомобиля находился 51 человек. В результате случившегося погибли 18 человек, еще 33 получили травмы и были госпитализированы.
Причиной аварии, по предварительным данным, мог стать отказ тормозов: автобус проехал по дороге несколько метров, выехал на строящийся пирс и упал в воду. В Роструде заявили о намерении проверить работодателя погибших, а также индивидуального предпринимателя «ИП Вечерадзе Ю.В.».