Спасатели нашли тело 18 погибшего при падении автобуса в море на Кубани

В результате падения автобуса с рабочими, строившими пирс в Керченском проливе, в море на Кубани погибли 18 человек. Тело 18-го погибшего, которого ранее считали пропавшим без вести, спасатели нашли в ходе поисковой операции, которую продолжили в субботу, 26 августа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на южный региональный центр МЧС.
«На поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести», — сказал собеседник агентства.
Поиски пропавшего без вести рабочего МЧС возобновило утром в субботу, 26 августа. В 11:00 мск, уточняет «Интерфакс», его тело было обнаружено. Таким образом, в результате аварии с автобусом погибли 18 человек, 33 человека были спасены. Они получили травмы и были госпитализированы.
Утром в пятницу, 25 августа, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края автобус, который перевозил рабочих, строящих пирс для компании «Таманьнефтегаз» перевернулся и упал в море. В машине находился 51 человек. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов: автобус проехал по дороге несколько метров, выехал на строящийся пирс и упал в воду.
По факту гибели рабочих Следственный комитет (СКР) России открыл уголовное дело. Роструд заявил, что проверит работодателя погибших и индивидуального предпринимателя, который предоставил автобус для их перевозки, — «ИП Вечерадзе Ю.В.»
«В связи с падением в Керченский пролив автобуса, перевозившего работников ООО «Интерстрой», Роструд инициировал проверку работодателя», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит агентство.