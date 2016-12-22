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Спасатели прекратили поиск пропавших на руднике «Мир» шахтеров
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Спасатели прекратили поиск пропавших на руднике «Мир» шахтеров
Общество, 11:35
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Спасатели прекратили поиск пропавших на руднике «Мир» шахтеров
Поисково-спасательные работы на аварийном руднике «Мир» в Якутии прекращены из-за угрозы дальнейшего затопления. Спасатели признали, что возможности найти восьмерых пропавших шахтеров живыми уже нет
Сотрудники службы спасения в здании рудника «Мир» (Фото: ТАСС)

Продолжение спасательной операции на руднике «Мир» признано невозможным из-за угрозы затопления шахты. Об этом говорится в заявлении компании АЛРОСА, поступившем в распоряжение РБК.

В компании признали, что поисково-спасательные работы по состоянию на 26 августа прекращены. Причиной стала угроза неконтролируемого схода воды из карьера в шахту. Сейчас в карьере скопилось уже 37,4 тыс. кубометров воды. Кроме того, в солевых сводах шахты уже образовались промоины. «По расчетам геотехников, при таком количестве промоин существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей», — пояснили в компании. В МЧС также подтвердили, что подземные работы на руднике запрещены по соображениям безопасности.

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Таким образом, поиски восьми пропавших без вести при аварии на руднике шахтеров не привели к успеху. Президент АЛРОСА Сергей Иванов подтвердил, что шансов найти выживших не осталось. «С тяжелым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании», — заявил он. При этом глава компании подчеркнул, что родственникам погибших будет в полной мере выплачена материальная поддержка.

Прорыв воды на руднике «Мир» в Якутии произошел 4 августа. В момент аварии под землей находился 151 шахтер. 143 человека удалось поднять на поверхность, местоположение еще восьми шахтеров оперативно установить не удалось. В ходе проведения поисково-спасательной операции на руднике сложилась опасная гидрогеологическая ситуация. 15 августа МЧС объявило об остановке поиска четырех шахтеров, которые предположительно находились на отметке -310 метров. Накануне АЛРОСА пообещала выделить 14,4 млн руб. на выплату материальной помощи родным пропавших без вести шахтеров.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: спасатели , рудник «Мир»
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