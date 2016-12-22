Нападение в центре Лондона расследует отдел по борьбе с терроризмом

Инцидент у Букингемского дворца, при котором пострадали двое полицейских, будет расследовать отдел по борьбе с терроризмом. Ранее нападения на военных в Брюсселе местная прокуратуру квалифицировала как теракт

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Следователи контртеррористического управления Скотланд-Ярда займутся расследованием нападения на двух полицейских в у Букингемского дворца, которое произошло вечером в пятницу, 25 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте лондонской полиции.

По данным полиции, около 20:35 по местному времени (22:35 мск) мужчина оставил машину в запрещенной для парковки зоне на улице Мэлл.​ Полицейские заметили в его машине холодное оружие и попытались арестовать мужчину. При задержании двое полицейских получили легкие ранения рук, они были госпитализированы.

Задержанным оказался 26-летний мужчина, его арестовали за нарушение закона о терроризме. Мужчину доставили в больницу для оказания медпомощи, а затем в полицейский участок для допроса.

Вечером в пятницу похожий инцидент произошел в Брюсселе, где уроженец Сомали с ножом напал на военный патруль. Мужчина был ранен и умер в больнице спустя некоторое время. Ранения получили двое военнослужащих. Бельгийская прокуратура признала инцидент терактом.

В начале месяца, 4 августа, мужчина с ножом напал на прохожих на Расселл-сквер в центре Лондона, в результате нападения погибли женщина, пять человек были ранены. Нападавший был нейтрализован с помощью электрошокера. В полиции тогда не исключали, что инцидент мог быть вызван «психическим состоянием» мужчину.