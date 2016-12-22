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Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства
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22:30
Мария Бондаренко
Алексей Учитель не почувствовал давления на себя со стороны государства

Алексей Учитель

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Режиссер Алексей Учитель заявил, что не видит «никакого ущемления» в проверках, которые проводятся в отношении его кинокомпании после запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Дождь».

Режиссер отметил, что его кинокомпанию из-за запросов Поклонской проверяют уже в течение нескольких месяцев, в том числе и Генпрокуратура. «Мы в таком состоянии находимся довольно приличное время <…> Мы готовы к любым проверкам. Мы ничего не боимся. Я уверен, у нас все в порядке», — сказал он.

Учитель подчеркнул, что ничего страшного в подобных проверках не видит. «Проверяющие органы и должны приходить проверять. Вопрос, как это делается, в какой форме», — добавил Учитель.

Случай с проверками его студии режиссер объясняет личным отношением Поклонской к фигуре Николая II. «У нее [Поклонской] есть особое, уникальное мнение о фигуре Николая II <…> Она пытается как близкого человека его защищать. От чего, не понимаю. В фильме нет негативного отношения», — подчеркнул режиссер.

«Не было бы личного запроса депутата Поклонской — не было бы никаких проверок. Я не вижу никакого ущемления ни лично себя, ни картины со стороны официальных властей», — подчеркнул режиссер.

25 мая в Санкт-Петербурге полиция начала налоговую проверку кинокомпании Учителя. Проверка инициирована по запросу Поклонской. Претензии депутата касаются фильм Учителя «Матильда», который только снимается. Поклонская считает картину «антиисторической подделкой», которая направлена на «дискредитацию одного из самых почитаемых святых — царя-страстотерпца Николая II и его семьи».

Ранее в пятницу налоговые проверки в компании Учителя прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что «оказывать давление на творчество абсолютно недопустимо». По его словам, «контрольные органы тоже выполняют свою работу». «Вообще, проверка не является чем-то страшным и методом давления», — заявил Песков.
  

Теги
Наталья Поклонская, Алексей Учитель
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