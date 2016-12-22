ВАК сохранил докторскую степень помощника секретаря Совбеза России

Президиум Высшей аттестационной комиссии принял решение сохранить за помощником секретаря Совбеза Наилем Мухитовым докторскую степень по экономике, рассказал РБК сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин. «Диссернет» обнаружил плагиат в работе Мухитова летом 2016 года, а весной 2017 года активисты обращали внимание экспертов ВАК на «откровенно абсурдный» характер диссертации.
Решение о лишении или сохранении степени принимается в трех инстанциях — в диссертационном совете специально выбранного российского вуза, в профильном экспертном совете ВАК и в президиуме ВАК. Все три инстанции решили сохранить за Мухитовым степень.
Перед заседанием, на котором рассматривалась работа Мухитова, членов ВАК предупредили о новом порядке посещения научно-отраслевых сессий президиума. 22 мая Министерство образования и науки разослало письмо, в котором сообщило, что ученые смогут посещать только сессии по своей специальности. Письмо уточняло применение недавних поправок в приказе о работе президиума ВАК, которые исключили из правил о работе президиума пункт о праве любого члена ВАК присутствовать на любых заседаниях. Поэтому на обсуждение работы Мухитова не попали другой сооснователь «Диссернета» и заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд, а также главный научный сотрудник Математического института им. В.А. Стеклова Виктор Васильев и профессор Наталья Новикова.
Наиль Мухитов год работает помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. С 2012 по 2015 год он возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.
Эксперты ВАК заметили, что плагиат в работе Мухитова «Гармонизация политики развития государственных корпораций с учетом их экономической безопасности», на который указывали активисты «Диссернета», — это заимствование из публикаций, автором которых он был вместе с другими исследователями. Он не сослался на эти работы, поскольку они не находятся в свободном доступе. Еще в одном случае эксперты ВАК заметили, что Мухитов сослался на работу в своей монографии, поэтому отсутствие ссылки в диссертации можно простить. «Абсурдные», по мнению «Диссернета» высказывания Мухитова, в том числе, например, фразу «биоэнергетическое взаимодействие», президиум ВАК счел «образными выражениями», рассказал РБК Заякин.