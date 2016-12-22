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В Госдуме передумали вводить платный въезд в городах России
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18:24
Ася Сотникова
В Госдуме передумали вводить платный въезд в городах России
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
В Госдуме отказались от идеи ввести платный въезд в некоторые районы в городах России. Законопроект готовят ко второму чтению, однако норма о платном въезде из него была вычеркнута

Депутаты Госдумы отказались от идеи вводить платный въезд в некоторые районы городов России, об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, сообщает «Интерфакс».

«Мы в комитете эту норму убрали из законопроекта», — сказал он, отметив, что в настоящее время проект закона находится в государственно-правовом управлении (ГПУ) администрации президента. «Думаю, к июню мы всё согласуем и будем ставить проект закона на второе чтение», — добавил Москвичев.

Законопроект о введении платного въезда в некоторые части города позволяет временно ограничить или прекратить движение транспорта на дорогах, а также разрешает взимать плату за использование дорог в отдельных частях города, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там также сказано, что закон нужен для обеспечения ​безопасности дорожного движения, снижения экономических издержек и формирования единого подхода по организации дорожного движения в стране.

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Этот законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2016 года, его рассмотрение откладывалось несколько раз. Однако в конце декабря инициатива все же была поддержана большинством голосов Госдумы. «За» выступили представители фракции «Единая Россия», против — все остальные парламентарии. Так документ с предложением стал причиной споров внутри парламента.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков заявлял, что инициатива ограничивает конституционное право на свободное перемещение граждан. С ним согласился представитель фракции «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков: по его словам, такой проект нужен местным властям, чтобы «залатать свои нищие бюджеты». Депутат от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что цель проекта — не безопасность дорожного движения, а введение платного въезда в город. Лебедев подчеркнул, что перед тем как принять такой законопроект, следует оценить последствия — ведь «терпение избирателя не безгранично».

Замминистра транспорта Сергей Аристов, защищая законопроект, сослался на то, что в Европе за счет получаемых от платного въезда в город средств обеспечивают граждан общественным транспортом и качественными дорогами. 

Теги
Госдума, законопроект, «Единая Россия », платный дороги, платный въезд в город
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