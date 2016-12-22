В Египте при атаке террористов погибли более 25 христианских паломников

По меньшей мере 26 человек погибли в египетской провинции Эль-Минья в результате нападения неизвестных на автобусы, перевозившие паломников-коптов, сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД Египта. По данным агентства «Аль-Джазира», ранения в ходе атаки получили 25 человек.
Нападение произошло в тот момент, когда автобусы двигались к монастырю святого Самуила Исповедника. В этот момент к ним приблизились три внедорожника, из которых неустановленные боевики открыли огонь.
По данным агентства «Аль-Арабия», среди жертв атаки есть дети.
В настоящее время место нападения окружено сотрудниками спецслужб. Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси созвал совещание руководителей силовых ведомств.
В апреле 2017 года смертник устроил взрыв у входа в коптскую церковь в Александрии. В результате погибли 16 человек, еще несколько десятков получили ранения. В тот же день смертник подорвался в коптской церкви в городе Танта. Взрыв произошел во время богослужения в связи с Вербным воскресеньем, его жертвами стали более 20 человек.
24 мая президент России Владимир Путин встретился с главой коптской церкви патриархом Феодором II. В ходе встречи президент отметил, что для него особенно приятно общение с «человеком, который представляет христианство в Египте».