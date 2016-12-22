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HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями
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13:33
Евгений Калюков
HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями

Магомед Даудов

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
По данным правозащитной организации, Магомед Даудов присутствовал при избиениях задержанных и сам оскорблял их

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, которого считают правой рукой главы республики Рамзана Кадырова, лично участвовал в издевательствах над незаконно задержанными по подозрению в гомосексуальной ориентации жителями Чечни, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

О «визитах» в места незаконного содержания предполагаемых геев Даудова и других «официальных лиц» Чечни HRW рассказали несколько бывших задержанных. По их словам, те не упускали случая поглумиться над взятыми под стражу.

«По меньшей мере двое бывших задержанных утверждали, что Магомед Даудов бывал в незаконном месте содержания под стражей в Аргуне и лично наблюдал, как полицейские избивают и унижают предполагаемых геев, сопровождая это своими собственными оскорбительными ремарками», — говорится в докладе HRW.

Еще один задержанный рассказал, что видел Даудова на одной из баз силовиков в Грозном, где тот присутствовал при издевательствах над подозреваемыми в наличии гомосексуальных связей.

Кроме того, HRW стало известно, что Даудов наряду с другими чиновниками присутствовал и на церемониях «публичного покаяния» обвиняемых в гомосексуализме перед их родней.

«Кричат, оскорбляют — хуже некуда, потом велят тебе вперед выйти, сознаться перед родственниками, ну что ты гей. А ты знаешь, что иначе тебя почти наверняка убьют или просто дальше пытать будут… Потом они уже твоим родственникам разнос устраивают: извращенца вырастили, это огромное пятно на чести семьи, нужно пятно смыть… Прямо не говорят, конечно, чтоб убивали, но мы-то все знаем, что это означает», — рассказал, как проходят такие «церемонии», один из бывших задержанных.

В начале апреле 2017 года о причастности Даудова к преследованию чеченских геев сообщала «Новая газета». По данным издания, преследованием мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации занимались как их родственники, так и органы власти. По информации журналистов, в связи с этим несколько человек были убиты и около ста задержаны.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, комментируя тогда публикацию «Новой газеты», назвал ее «абсолютной ложью». Он подчеркнул: «Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Позднее публикацию «Новой газеты» прокомментировал сам Рамзан Кадыров, назвавший ее в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным «провокацией».

Информация о притеснении геев в Чечне вызвала международный резонанс. Она стала одной из тем встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель, состоявшейся в мае 2017 года в Сочи. Кроме того, с требованием остановить преследование геев выступили власти США и ряда европейских стран.

21 мая омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что готова посетить Чечню для выяснения ситуации с преследованием геев, однако сделает это только после сбора всей необходимой информации. 

Теги
Чечня, HRW, геи
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