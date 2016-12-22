В Ессентуках неизвестные открыли огонь по полицейским

В Ессентуках неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. Двое сотрудников полиции получили ранения. Один из нападавших был убит, второму удалось скрыться

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Ессентуках неизвестные ранили из огнестрельного оружия двух сотрудников полиции, говорится в сообщении МВД по Ставропольскому краю, поступившем в РБК.

«Нарядом патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Ессентуки на маршруте патрулирования для проверки документов были остановлены двое граждан, которые открыли по полицейским огонь», — говорится в сообщении.

Ответным огнем из табельного оружия полицейские ликвидировали одного из нападавших, второму удалось скрыться с места происшествия.

Полиция города переведена на усиленный режим несения службы, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Источник РБК в центральном аппарате МВД рассказал также, что после нападения на патруль в Ессентуках в регионе был введен план «Перехват». «Сотрудники полиции разыскивают одного из нападавших, мужчине на вид около 30 лет», — добавил собеседник.

Раненые сотрудники полиции были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

По данным местного издания «Городской Телеграфъ Северный Кавказ», инцидент произошел около 20:00 на улице Нагорной, неподалеку от железнодорожной станции Ессентуки. Примерно в двух кварталах от места происшествия находится местное регистрационное подразделение ГИБДД.