Роскачество обнаружило в клюквенных морсах морковь вместо ягод

Исследование не выявило опасных для здоровья напитков, однако выяснилось, что не все производители используют для приготовления клюквенного морса только клюкву. Некоторые ее вообще не используют

Cбор клюквы на болотах (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Эксперты Роскачества (создано по распоряжению правительства России) провели проверку 28 образцов клюквенного морса различных торговых марок. В сообщении организации отмечается, что при изготовлении шести из них были допущены разного рода нарушения.

В отчете Роскачества подчеркивается, что ГОСТа на клюквенный морс не существует, однако требования к качеству напитка прописаны в методических указаниях Роспотребнадзора и техническом регламенте Таможенного союза. Согласно этим документам такой морс может быть изготовлен только из ягод, а не из фруктов и овощей. При этом если он называется клюквенным, то в составе должна быть клюква (в ягодных допускается присутствие других ягод), а вот консервантов и подсластителей быть в любом случае не должно. С выполнением этих требований у некоторых производителей возникли проблемы.

«Покупателям стоит обратить внимание, что не всякий морс, который они пьют, это действительно морс», — говорится в отчете Роскачества.

Эксперты организации обнаружили, что в морсах, которые продаются под торговыми марками «Дикорос» и «Ягодный мишка», вместо клюквы производителями была использована черная морковь, хотя на упаковке об этом не говорится ни слова.

«Исследование показало, что морс не является морсом», — резюмировали эксперты Роскачества. Анализ еще одного образца — под маркой «Русский морс» — также не показал наличия специфических клюквенных антоцианов, однако сырье, из которого этот напиток изготовлен, экспертам идентифицировать не удалось.

Неидентифицированные антоцианы (наряду с клюквенными) были выявлены Роскачеством также в морсе «4 сезона», что говорит об использовании при производстве напитка других ягод или фруктов. А в морсе под маркой «Добрый» виноградного сока оказалось больше, чем клюквенного, что, впрочем, нарушением не является, поскольку наличие в продукте виноградного сока указано на упаковке.

Консервантов, сахарозаменителей и подсластителей в проверенных образцах эксперты Роскачества не выявили, зато сразу два морса — «Солнечный край» и «Ягодный край» оказались подкрашены красителями, применение которых без указания на это запрещено техрегламентом Таможенного союза.

«Красители используются недобросовестными изготовителями с целью придать более яркую, привычную окраску продукту, в котором либо отсутствует сок, либо сока меньше, чем установлено законодательством. Добавление красителей в морсы запрещено законодательством. Этот запрет распространяется на любые морсы, в том числе на морсы, предназначенные для детского питания», — пояснила руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Данные о выявленных нарушениях Роскачество передало в контрольно-надзорные органы.

Генеральный директор ООО «Производственный Холдинг «Меркурий» (производит «Русский морс») Надежда Хасизова сообщила РБК о проведении проверки на предприятии после публикаций данных Роскачества.

«Сейчас идет проверка. Мы используем как клюкву, так и клюквенное пюре. Возможно, в пюре добавлены антоцианы другого спектра. То есть, возможно, поставщик подкрашивает пюре. По нормам, наличие антоциана, конечно, не допустимо, пока идет проверка сложно однозначно говорить про причины нарушений», - сказала она.

Надежда Хасизова заявила РБК о намерении оспорить результаты проверки Роскачества «Русского морса». «Мы написали им ответ, потому что дорожим своей репутацией. Такой красивый «Русский морс», такой элитный брэнд, так много там клюквы, а Роскачество пишет, что ее там нет», - сказала Хасизова.