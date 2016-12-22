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В Петербурге прошли масштабные обыски по делу о хищении 4 млрд руб.
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В Петербурге прошли масштабные обыски по делу о хищении 4 млрд руб.
Общество, 15:02
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В Петербурге прошли масштабные обыски по делу о хищении 4 млрд руб.
Массовые обыски по делу о хищении 4 млрд руб. через строительные саморегулируемые объединения — некоммерческие объединения предпринимателей отрасли прошли в Петербурге. По данным РБК, речь идет о бюджетных средствах
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В Петербурге 25 октября проходит «самая масштабная за год» серия обысков, сообщает «Фонтанка». В операции задействованы порядка 150 оперативников экономической полиции полицейского главка, регионального УФСБ, а также группа следователей при поддержке СОБР Росгвардии.

О том, что сотрудники УБЭП по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в офисах ряда коммерческих компаний, сообщил также источник РБК в центральном аппарате МВД.

«Обыски проводятся при силовой поддержке силовых подразделений Росгвардии. Эти мероприятия связаны с делом о хищении бюджетных средств», — сообщил собеседник РБК.

Другой собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, пояснил, что в мошенническую схему были вовлечены строительные саморегулируемые объединения (СРО).

«Есть некоторые строительные саморегулируемые объединения. Мошенники сумели привлечь в эти СРО множество строительных компаний, которые внесли туда вступительные взносы. Потом эти застройщики оказались исключены из СРО без ведома их руководства — это законом не разрешено, но и не запрещено. А взносы возврату не подлежали. Набралась колоссальная сумма», — описал суть мошенничества собеседник РБК.

Совокупный ущерб, по версии следствия, составляет 4 млрд руб., сообщила «Фонтанка». По данным издания, обыски проходят одновременно по 35 адресам: началась операция одновременно в 30 квартирах подозреваемых, затем по адресам офисов нескольких СРО. В частности, уточняет газета, они затронули СРО «Стандарт изыскания», «Строительный ресурс» и «Стандарт проект».

Директор СРО «Стандарт проект» Виктор Кривошонок отказался подтвердить либо опровергнуть РБК обыски в офисе организации. «Без комментариев. Ничего не буду подтверждать», — заявил он.

Руководители СРО «Стандарт изыскания» Владислав Ерошкин и СРО «Строительный ресурс» Евгений Киселев на момент публикации были недоступны для связи.

Саморегулируемая организация — это некоммерческое объединение, которое объединяет представителей предпринимательской деятельности в какой-либо отрасли. Основная идея СРО — переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в этой сфере с государства на самих участников рынка. Их деятельность регулируется 315-ФЗ.

Как писало в 2015 году издание «Деловой Петербург», СРО «Строительный ресурс» объединяет более пяти строительных компаний среднего звена, являясь самой крупной по числу участников строительной саморегулируемой организацией.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Наталья Демченко, Мария Истомина.
При участии: Илья Немченко.
Теги: Санкт-Петербург , обыски , хищение , УФСБ , СОБР
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