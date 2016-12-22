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«Фонтанка» связала атаку хакеров со статьей о «ЧВК Вагнера» в Сирии
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«Фонтанка» связала атаку хакеров со статьей о «ЧВК Вагнера» в Сирии
Общество, 11:29
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«Фонтанка» связала атаку хакеров со статьей о «ЧВК Вагнера» в Сирии
Редакция издания «Фонтанка», на сервера которого 24 октября была совершена хакерская атака, связала произошедшее с вышедшей на сайте статьей о «ЧВК Вагнера», а также с заметкой о краже сейфа
Фото: Zuma / TASS

Редакция петербургского издания «Фонтанка» связала хакерскую атаку на свои сервера с публикациями о «ЧВК Вагнера», а также со статьей о краже сейфа с драгоценностями из здания полпредства. Об этом говорится в заявлении главного редактора Александра Горшкова, опубликованном на сайте издания.

Отмечается, что после выхода в августе статьи «Список Вагнера» о частной военной кампании, действующей в Сирии, автор материала Денис Коротков «на десятках неизвестных сайтов» был обвинен в предательстве родины, связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ и пособничестве СБУ Украины.

Администрация губернатора Петербурга обвинила автора заметки о сейфе Евгения Вышенкова в «самопиаре» и подрыве «сложившейся системы общественных отношений».

Кроме того, в начале октября Роскомнадзор затребовал у «Фонтанки» раскрыть собственников издания. Также, по словам Горшкова, об издании вышли сюжеты на РЕН ТВ и телеканале «78», в которых издание обвинили в «хвалебных материалах в адрес губернатора Петербурга». «Мы уверены, что между всеми этими событиями есть связь. Что их интересантами являются одни и те же лица», — заявил главный редактор.

«То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, — не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть «Фонтанку», — отмечается в статье Горшкова.

Во вторник, 24 октября, сети информационного агентства «Интерфакс» и петербургской газеты «Фонтанка» подверглись хакерским атакам. Также от вируса-вымогателя пострадали аэропорт Одессы и киевское метро. Позднее эксперты лаборатории ESET заявили, что были зафиксированы «сотни атак» с использованием вируса Bad Rabbit. В частности, вирус пытался
атаковать российские банки из топ-20. Из-за вируса пострадало несколько стран, на Россию пришлось 65% атак.

В августе ​редакция «Фонтанки» попросила правоохранительные органы Санкт-Петербурга защитить автора статьи о потерях «ЧВК Вагнер» в Сирии. Публикацию газеты об угрозах ее репортеру Денису Короткову в расправе после выхода его материала они просили считать официальным заявлением.

21–23 августа «Фонтанка» опубликовала серию статей Короткова о деятельности частной военной кампании Вагнера, которая предположительно действует в Сирии на стороне российской и сирийской армий.

Статья о краже сейфа вышла 22 сентября.

Теги: хакерская атака , «Фонтанка»
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