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Треть желающих посмотреть «Матильду» решились на это из-за скандалов
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Треть желающих посмотреть «Матильду» решились на это из-за скандалов
Конфликт вокруг «Матильды», 11:16
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Треть желающих посмотреть «Матильду» решились на это из-за скандалов
Посмотреть «Матильду» решил каждый третий россиянин, повышенный интерес к фильму ВЦИОМ зафиксировал в крупных городах. При этом более трети готовых купить билеты признались, что к этому решению их подвигли скандалы вокруг картины

Каждый третий россиянин планирует посмотреть фильм «Матильда», премьерный показ которого в Москве состоялся 24 октября, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Повышенный интерес к «Матильде», по данным ВЦИОМ, проявляют россияне в возрасте старше 60 лет (42%), а также жители городов-миллионников (42%), Москвы и Санкт-Петербурга (39%). Среди молодежи и жителей сельской глубинки интерес к фильму гораздо ниже (28%).

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Более трети всех решивших посмотреть «Матильду» признались, что главным фактором, подвигшим их к этому решению, стали скандалы вокруг фильма. «Интересно, из-за чего столько шума», - примерно такой ответ дали экспертам ВЦИОМ 37% респондентов, собирающихся в кино.

Примерно четверть будущих зрителей (26%) назвала главной причиной своего решения обычный интерес к новому фильму. Остальные причины респонденты называли намного реже. Так, например, ответ «Мне интересна история моей страны» дали 4%, а ответ «Мне нравится режиссер» - лишь 2%.

Не собираются смотреть «Матильду», хотя и слышали о фильме, 25% россиян. Главной причиной отказа респонденты называли простое отсутствие интереса (34%), недовольство искажением истории высказали 7% «отказников», обиду на то, что фильм порочит Николая II - 6%. О невозможности смотреть фильм по религиозным мотивам заявили 2% отказывающихся от просмотра респондентов, столько же заявили, что согласны с мнением протестующей против показа «Матильды» депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Среди всех респондентов развязанную Поклонской «священную войну» одобрили только 17% (48% - против). При этом сразу 56% заявили, что художественные произведения не должны оскорблять чувства верующих, а 53% потребовали наказания лиц, причастных к поджогам кинотеатров и хулиганским акциям противников «Матильды».

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«Скандал вокруг фильма «Матильда» явно обозначил пределы популярности ультрарелигиозного и религиозно-монархического дискурса в современной России. Верующие христиане составляют большинство в нашем обществе, но их взгляды не совпадают со взглядами Поклонской. Ее вендетта против Алексея Учителя и фильма «Матильда» не нашла общественной поддержки, а, наоборот, существенно подогрела интерес к фильму и желание на основании собственного опыта, самостоятельно решить вопрос о его художественных и иных достоинствах», - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В широкий прокат «Матильда» выходит в четверг, 26 октября. По словам главы компании «Каро-Премьер» Алексея Рязанцева, фильм выйдет в широкий прокат в России на 2,2 тысячи экранах, что сравнимо с такими отечественными блокбастерами, как «Салют-7» и «Время первых», при этом число билетов, проданных в предпродаже на «Матильду», превысило показатели «Салюта-7» - в два раза.

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: ВЦИОМ , «Матильда»
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